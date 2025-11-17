Τραμπ: Ανοίγει παράθυρο διαλόγου με Μαδούρο εν μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης στην Καραϊβική

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να ξεκινήσουν συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση από την Ουάσινγκτον εν μέσω μιας μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής ανάπτυξης στην Καραϊβική.

Ένα από τα πρώτα σημάδια μιας πιθανής πορείας αποκλιμάκωσης της ολοένα και πιο τεταμένης κατάστασης στην περιοχή διαφαίνεται, καθώς οι ΗΠΑ διεξάγουν εκστρατεία θανατηφόρων επιθέσεων εναντίον πλοιαρίων, ύποπτων για διακίνηση ναρκωτικών στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

«Ίσως να έχουμε κάποιες συζητήσεις με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Κυριακή (16/11) στο Γουεστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος για την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον. «Θέλουν να μιλήσουν».

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ενδεχόμενο διαλόγου με τον Μαδούρο, τον οποίο οι ΗΠΑ κατηγορούν για διασυνδέσεις με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών - κατηγορίες που ο Μαδούρο αρνείται.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα τρεις συσκέψεις στον Λευκό Οίκο για να εξετάσουν επιλογές πιθανών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων εντός της χώρας, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (14/11) ότι «έχω κατά κάποιο τρόπο πάρει την απόφασή μου» για τη Βενεζουέλα, υπονοώντας ότι μια σχετική ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει σύντομα.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα χαρακτηρίσουν μια φερόμενη εγκληματική οργάνωση ναρκωτικών, το «Καρτέλ του Ήλιου» (Cartel de los Soles), ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», χαρακτηρισμός που καθιστά παράνομη την παροχή κάθε είδους υλικής υποστήριξης προς αυτήν από οποιονδήποτε στις ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει το Καρτέλ του Ήλιου ότι συνεργάζεται με τη βενεζουελάνικη συμμορία Tren de Aragua -η οποία είχε ήδη χαρακτηριστεί ξένη τρομοκρατική οργάνωση- για την αποστολή παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ο Μαδούρο ηγείται του Καρτέλ του Ήλιου, κάτι που ο ίδιος επίσης αρνείται.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο χαρακτηρισμός αυτός σημαίνει πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν περιουσιακά στοιχεία και υποδομές του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε: «Μας επιτρέπει να το κάνουμε, αλλά δεν έχουμε πει ότι θα το κάνουμε».

Σε ερώτηση για το τι σημαίνει το γεγονός ότι ο Μαδούρο ενδιαφέρεται να μιλήσει, ο Τραμπ-ο οποίος είχε διακόψει τη διπλωματική επαφή με τη Βενεζουέλα στις αρχές Οκτωβρίου-είπε ότι δεν γνωρίζει, αλλά πρόσθεσε: «Μιλάω με τον οποιονδήποτε».

Ωστόσο, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στον Μαδούρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 και δεν αναγνωρίζεται από τις ΗΠΑ ως ο νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας.

«Εμποδίζουμε τους εμπόρους ναρκωτικών και τα ναρκωτικά από το να εισέλθουν στη χώρα μας», είπε ο Τραμπ.

Στρατιωτική ανάπτυξη

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το Gerald R. Ford, με 5.000 στρατιωτικούς και δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και η συνοδευτική του ομάδα, μετακινήθηκε στην Καραϊβική. Αυτό προστίθεται στα οκτώ πολεμικά πλοία, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και τα αεροσκάφη F-35 που είχαν ήδη σταλεί στην περιοχή.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, έχουν καταδικάσει τις επιθέσεις σε πλοιάρια ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις αμάχων, ενώ ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν εκφράσει αυξανόμενη ανησυχία ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πόλεμο με τα καρτέλ ναρκωτικών και επομένως δεν απαιτούνται δικαστήρια σε συνθήκες ένοπλης σύγκρουσης, ενώ κατηγορεί τη βενεζουελάνικη κυβέρνηση ότι συνεργάζεται με διακινητές ναρκωτικών -κάτι που εκείνη αρνείται. Η Βενεζουέλα προετοιμάζει την άμυνά της για το ενδεχόμενο αμερικανικής επίθεσης.

Δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στο Reuters έδειξε ότι μόλις το 35% των ερωτηθέντων στηρίζει τη χρήση αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στη Βενεζουέλα για τη μείωση της ροής ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ χωρίς την άδεια της βενεζουελάνικης κυβέρνησης.

Οι δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με πιθανές συνομιλίες ήρθαν την ίδια στιγμή που το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ακόμη μία επίθεση εναντίον πλοιαρίου που θεωρήθηκε ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό, στην οποία τρία άτομα που χαρακτηρίστηκαν «ναρκο-τρομοκράτες» σκοτώθηκαν.

Ήταν η 21η γνωστή επίθεση σε πλοιάριο από τις αρχές Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο αυτού που ο αμερικανικός στρατός χαρακτηρίζει «δικαιολογημένη προσπάθεια» να διακοπεί η ροή ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πενταγώνου, οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει τον θάνατο άνω των 80 ανθρώπων.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι διαθέτει τη νομική εξουσιοδότηση για τις επιχειρήσεις αυτές, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να παρέχει νομική γνωμοδότηση που τις δικαιολογεί και υποστηρίζει ότι το στρατιωτικό προσωπικό που συμμετέχει στις επιχειρήσεις απολαμβάνει ασυλία από δίωξη.