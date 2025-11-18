ΗΠΑ: Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λάρι Σάμερς αποσύρεται από το δημόσιο βίο λόγω Έπσταϊν
09:11 - 18 Νοε 2025

ΗΠΑ: Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λάρι Σάμερς αποσύρεται από το δημόσιο βίο λόγω Έπσταϊν

Reporter.gr Newsroom
Ο Λόρενς «Λάρι» Σάμερς, άλλοτε υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον, κατόπιν πρόεδρος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ τα χρόνια του 2000, γνωστοποίησε τη Δευτέρα (17/11) την απόφασή του να αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο, αφού ήρθε στο φως η ηλεκτρονική αλληλογραφία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη της απερίσκεπτης απόφασής που είχα πάρει να συνεχίσω να επικοινωνώ» με τον Τζέφρι Έπσταϊν σημείωσε ο Λάρι Σάμερς σε ανακοίνωσή του. «Ενώ θα εξακολουθήσω να τηρώ τις υποχρεώσεις μου ως εκπαιδευτικού» (σ.σ. διδάσκει οικονομικά, δημόσια διοίκηση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Χάρβαρντ), συνέχισε, «θα αποσυρθώ από τις δεσμεύσεις μου για δημόσιες εμφανίσεις στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επανόρθωση των σχέσεων μου με οικεία μου πρόσωπα».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/11/2025 - 09:19
