Η παγκόσμια ναυτιλία ανοίγει τον χάρτη για ναυτικούς νέας γενιάς

Η ναυτιλία έχει εισέλθει πλέον σε μια περίοδο όπου το ανθρώπινο δυναμικό γίνεται κρίσιμος παράγοντας ισχύος. Τα πλοία πολλαπλασιάζονται, οι τεχνολογικές απαιτήσεις αυξάνονται και οι ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό ξεπερνούν όσα γνώριζε μέχρι σήμερα ο κλάδος.

Αυτό οδηγεί πολλές εταιρείες να αναζητήσουν λύσεις ριζικά διαφορετικές από τις παραδοσιακές, επεκτείνοντας την «ακτίνα στρατολόγησης» πολύ πέρα από τις παλιές, καθιερωμένες δεξαμενές ναυτικών.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφής, οι εταιρείες δεν ψάχνουν απλώς περισσότερους ναυτικούς, αλλά ανθρώπους με δεξιότητες προσαρμοσμένες σε έναν στόλο που αλλάζει ταχύτατα , από τα dual-fuel συστήματα και τις ψηφιακές πλατφόρμες μέχρι την εισαγωγή αυτοματισμών και υποστηρικτικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Μεγάλες εταιρείες, όπως η Eastern Pacific Shipping (EPS), προχωρούν σε άμεση ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους, σχεδιάζοντας να ξεπεράσουν τους 10.000 ναυτικούς τα επόμενα χρόνια. Η EPS ανοίγει νέα κέντρα στελέχωσης στη Μανίλα το 2026 και στην Κίνα το 2027, ενώ παράλληλα επενδύει σε προγράμματα κατάρτισης που έχουν ήδη αυξήσει σημαντικά τους δείκτες παραμονής στο επάγγελμα.

Την ίδια στιγμή, ο κλάδος έρχεται αντιμέτωπος με ένα χάσμα γενεών.

Πολλοί νέοι βλέπουν τη θάλασσα ως ενδιάμεσο στάδιο πριν από μια στεριανή καριέρα, ενώ προκρίνουν σταθερότητα και οικογενειακή ζωή. Η πανδημία επιτάχυνε αυτό το ρεύμα, με συνέπεια να παρατηρείται μεγαλύτερη δυσκολία στελέχωσης σε μεσαίες και ανώτερες βαθμίδες, ειδικά στους μηχανικούς και στους πλοιάρχους.

Μεγάλοι διαχειριστές, όπως η Fleet Management, επενδύουν πλέον στην πλήρη καθετοποίηση της εκπαίδευσης. Η πρόσφατη απόκτηση μεγάλης ναυτικής ακαδημίας στην Ινδία τους επιτρέπει να δημιουργούν δικές τους «γραμμές παραγωγής» ναυτικών, με σταθερά πρότυπα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Στο επίκεντρο παραμένουν η Ινδία, οι Φιλιππίνες και η Κίνα, αλλά η Μανίλα εξελίσσεται ξανά σε κόμβο υψηλής προτεραιότητας, ενισχυμένο με νέα συστήματα προσομοίωσης και αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

Η μεγάλη μετατόπιση όμως έρχεται από την Αφρική. Εταιρείες όπως η Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) βλέπουν μια τεράστια δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού σε μια ήπειρο που σήμερα εκπροσωπεί μόλις το 3% των ναυτικών παγκοσμίως.

Στη Γκάνα λειτουργεί ήδη νέο κέντρο εκπαίδευσης, ενώ εξελίσσονται συνεργασίες σε Κένυα, Νιγηρία και Νότια Αφρική. Ανάλογες κινήσεις παρατηρούνται στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική και στη Νότια Αμερική, όπου χώρες όπως το Μεξικό και το Περού εξελίσσονται σε νέες δεξαμενές άντλησης ναυτικών.

Παράλληλα, η συζήτηση για τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχή γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα κερδίζει έδαφος. Σε ορισμένα κράτη, όπως η Κένυα, οι γυναίκες αποτελούν ήδη την πλειονότητα των σπουδαστών ναυτικών σχολών, μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα της επόμενης δεκαετίας.