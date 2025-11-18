Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Ενέκρινε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα - «Παράθυρο» για παλαιστινιακό κράτος

Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα ένα ψήφισμα, συνταγμένο από τις ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Πρόκειται για μια σημαντική νίκη για τη διπλωματία της κυβέρνησης των ΗΠΑ καθώς παλεύει να εφαρμόσει το σχέδιό της για αυτό που ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει ως «μια νέα αυγή» για τη Μέση Ανατολή.

Το ψήφισμα παρέχει νομική εντολή για βασικά σημεία του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να πειστούν άλλες χώρες να παράσχουν στρατεύματα για μια Διεθνή Δύναμη Ασφαλείας που θα αναλάβει την ασφάλεια στο μισό της Γάζας από το οποίο έχει αποσυρθεί το Ισραήλ.

Σε δήλωσή του μετά την ψηφοφορία, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικλ Γουόλτζ, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στα μέλη «που μας συνόδευσαν στη χάραξη μιας νέας πορείας στη Μέση Ανατολή για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους και για όλους τους ανθρώπους της περιοχής».

Αυτό αποδεικνύει, είπε, «τη συντριπτική υποστήριξη στο όραμα του προέδρου».

Οι θέσεις πολλών εκ των 15 μελών του Συμβουλίου παρέμεναν ασαφείς κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας έντονων διαπραγματεύσεων πριν από την ψηφοφορία, με πολλούς να ζητούν μεγαλύτερη σαφήνεια για το ειρηνευτικό σχέδιο που ο Τραμπ παρουσίασε για πρώτη φορά στα τέλη Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης μιας πρώιμης συμμετοχής της Παλαιστινιακής Αρχής στην ανοικοδόμηση της Γάζας και μιας ισχυρότερης δέσμευσης για μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Τελικά, 13 ψήφισαν υπέρ και κανείς κατά. Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Αρκετές χώρες που ψήφισαν υπέρ δήλωσαν, σε δηλώσεις τους μετά την ψηφοφορία, ότι εξακολουθούν να επιδιώκουν αυτές τις δεσμεύσεις και θα παρακολουθούν στενά την πρόοδο.

Η αντίδραση της Χαμάς

Η Χαμάς, σε ανακοίνωσή της, δήλωσε ότι το ψήφισμα «δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο» των πολιτικών και ανθρωπιστικών απαιτήσεων των Παλαιστινίων. «Επιβάλλει έναν μηχανισμό για την επίτευξη των στόχων της [ισραηλινής] κατοχής», ανέφερε η οργάνωση. Η παράδοση των όπλων, όπως απαιτεί το ειρηνευτικό σχέδιο, «πρέπει να παραμείνει ένα εσωτερικό εθνικό ζήτημα» συνδεδεμένο με το τέλος της ισραηλινής κατοχής.

Σιωπηλό το Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρεσβευτής, Ντάνι Ντάνον, παρευρέθηκε στη συνεδρίαση αλλά δεν μίλησε. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το Ισραήλ δεν θα δεχθεί ποτέ την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Η αντιπροσωπεία της Αλγερίας, εκπροσωπώντας τις αραβικές χώρες, εξέφρασε «ευχαριστίες προς την ηγεσία των ΗΠΑ και ιδιαίτερα προς τον πρόεδρο Τραμπ, του οποίου η προσωπική δέσμευση υπήρξε καθοριστική» στην επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός.

«Αλλά υπογραμμίζουμε ότι η πραγματική ειρήνη στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς δικαιοσύνη … για τον παλαιστινιακό λαό που περιμένει εδώ και δεκαετίες την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους του», δήλωσε ο Αλγερινός πρεσβευτής Αμάρ Μπεντζάμα μετά την ψηφοφορία.

Άλλοι διπλωμάτες που παρευρέθηκαν είπαν ότι, παρόλο που ορισμένες από τις ανησυχίες που είχαν εκφράσει στις ΗΠΑ δεν ενσωματώθηκαν στο ψήφισμα, πείστηκαν να το εγκρίνουν αφού είδαν την υποστήριξη από τα αραβικά κράτη. «Το τέλειο είναι εχθρός του καλού», είπε ο εκπρόσωπος του Παναμά. «Επαναλαμβάνουμε ότι ο μόνος βιώσιμος δρόμος … θα επιτρέψει στους λαούς της Παλαιστίνης και του Ισραήλ να ζουν δίπλα δίπλα σε δύο κράτη με ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Τι προβλέπει το σχέδιο

Ενώ τα αρχικά στοιχεία του σχεδίου — κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα — έχουν τουλάχιστον μερικώς εφαρμοστεί, τα υπόλοιπα έχουν παγώσει.

Το ψήφισμα που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ ενσωματώνει ολόκληρο το σχέδιο στο διεθνές δίκαιο, δημιουργώντας ένα αόριστα καθορισμένο Συμβούλιο της Ειρήνης, υπό την ηγεσία του Τραμπ με μέλη που ο ίδιος επιλέγει, το οποίο για δύο χρόνια θα ελέγχει σχεδόν κάθε πτυχή, από την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση μέχρι την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Το ψήφισμα αποκαλεί το συμβούλιο «μεταβατική διοίκηση με διεθνή νομική προσωπικότητα» που θα επιβλέπει και θα υποστηρίζει μια παλαιστινιακή «τεχνοκρατική» επιτροπή υπεύθυνη για τις «καθημερινές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης της Γάζας».

Το συμβούλιο εξουσιοδοτείται να δημιουργήσει «μια προσωρινή Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα για ανάπτυξη υπό ενιαία διοίκηση αποδεκτή από το Συμβούλιο της Ειρήνης». Σύμφωνα με το ψήφισμα, η ISF — σε συνεργασία με μια νεοεκπαιδευμένη και ελεγμένη παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη — θα συμβάλει στην ασφάλεια των συνόρων, στον αφοπλισμό των ένοπλων ομάδων και στην «προστασία των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων» σε «στενό συντονισμό» με την Αίγυπτο και το Ισραήλ.

Ο Γουόλτζ είπε ότι η Ινδονησία και το Αζερμπαϊτζάν έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν, και υπονόησε ότι και άλλες χώρες αναμένεται να συνεισφέρουν στρατεύματα και πόρους στη δύναμη, τώρα που έχει εγκριθεί από τον ΟΗΕ.

«Καθώς η ISF εδραιώνει τον έλεγχο και τη σταθερότητα», αναφέρει το ψήφισμα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, που τώρα ελέγχουν λίγο περισσότερο από το μισό της Γάζας, θα αποσυρθούν σταδιακά, «εκτός από την παρουσία σε μια ζώνη ασφαλείας».

Αναφέροντας το σχέδιο του Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνεται πλήρως σε παράρτημα του ψηφίσματος, αναφέρεται ότι μόλις η Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη μεταρρυθμιστεί, θα αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας και «οι συνθήκες μπορεί τελικά να είναι κατάλληλες για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρεται στο σχέδιο, «θα ξεκινήσουν έναν διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για να συμφωνηθεί ένας πολιτικός ορίζοντας για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη».





