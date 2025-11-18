ΗΠΑ: Νέο σύστημα ταχείας βίζας για φιλάθλους του Μουντιάλ 2026

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου συστήματος για την επιτάχυνση της έκδοσης βίζας σε φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί την αναμενόμενη τεράστια προσέλευση επισκεπτών. Το πρόγραμμα, με την ονομασία FIFA PASS, θα προσφέρει από τις αρχές του 2026 προτεραιότητα σε κατόχους εισιτηρίων του Μουντιάλ για συνεντεύξεις στα αμερικανικά προξενεία.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ του 2026 από κοινού με τον Καναδά και το Μεξικό.

«Έχω δώσει εντολή να γίνει ό,τι χρειάζεται για την επιτυχία του Μουντιάλ 2026», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, πλαισιωμένος από τον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο και κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Παρά την προτεραιότητα στα ραντεβού, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διευκρίνισε ότι το εισιτήριο δεν συνεπάγεται έγκριση βίζας — η διαδικασία ελέγχου παραμένει ίδια, όπως μεταδίδει το Politico.

Η Ουάσινγκτον έχει ενισχύσει τα προξενεία με πάνω από 400 επιπλέον αξιωματούχους, μειώνοντας σε πολλές χώρες τους χρόνους αναμονής από πάνω από έναν χρόνο σε λιγότερο από δύο μήνες. «Στο 80% του κόσμου, μπορείς πλέον να κλείσεις ραντεβού μέσα σε 60 ημέρες», είπε ο Ρούμπιο.

Το FIFA PASS εντάσσεται σε μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ FIFA και Λευκού Οίκου ενόψει της διοργάνωσης, η οποία θα περιλαμβάνει 104 αγώνες, εκ των οποίων οι 78 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έντεκα αμερικανικές πόλεις, από τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες έως το Μαϊάμι και το Ντάλας, θα φιλοξενήσουν αγώνες.

Ο Ινφαντίνο εκτίμησε ότι θα διατεθούν 6 έως 7 εκατομμύρια εισιτήρια για το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων. «Η Αμερική καλωσορίζει τον κόσμο», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την υπηρεσία FIFA PASS απτό δείγμα της πιο «συμπεριληπτικής» διοργάνωσης στην ιστορία.