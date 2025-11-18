Ειδήσεις
12:03 - 18 Νοε 2025

Νετανιάχου: Το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα θα φέρει ειρήνη και ευημερία

Reporter.gr Newsroom
Την ικανοποίησή του για την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ του αμερικανικού σχεδίου ψηφίσματος, που προβλέπει τη δημιουργία Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του 20 σημείων πλάνου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την Τρίτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στον τερματισμό της κυριαρχίας της Χαμάς και στη σταδιακή εξομάλυνση της κατάστασης στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Νετανιάχου χαιρέτισε το σχέδιο Τραμπ και την υιοθέτηση του ψηφίσματος, σημειώνοντας ότι θεωρεί πως μπορεί να οδηγήσει σε ειρήνη και ευημερία, καθώς προβλέπει πλήρη αποστρατιωτικοποίηση, αφοπλισμό και αποριζοσπαστικοποίηση της Γάζας. Πρόσθεσε ότι το σχέδιο, το οποίο χαρακτηρίζει συνεπές με το όραμα του προέδρου Τραμπ, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την ενσωμάτωση του Ισραήλ με τα γειτονικά κράτη και να επεκτείνει τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι, βάσει του σχεδίου, το Ισραήλ αναμένει την άμεση παράδοση των υπολοίπων τριών σορών ομήρων που βρίσκονται στη Γάζα, καθώς και την εκκίνηση της διαδικασίας αφοπλισμού και αποστρατιωτικοποίησης της περιοχής και τον τερματισμό της εξουσίας της Χαμάς εκεί.

Στην ανάρτησή του σημείωσε ακόμη ότι η ηγεσία του προέδρου Τραμπ μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη ειρήνης, ευημερίας και στη διατήρηση μιας στενής συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επανέλαβε ότι το Ισραήλ προσφέρει «κλάδο ελαίας» προς όλους τους γείτονές του, καλώντας τους να εξομαλύνουν τις σχέσεις μαζί του και να συμμετάσχουν στις προσπάθειες απομάκρυνσης της Χαμάς από τη Γάζα.

Το ψήφισμα του ΟΗΕ, το οποίο χαρακτηρίζει το αμερικανικό σχέδιο ως «αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση», προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ, ιδίως από δεξιούς κύκλους. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο Νετανιάχου απέφυγε να εκφράσει άμεση δημόσια στήριξη στο ψήφισμα στους προσωπικούς του λογαριασμούς, λόγω των εσωτερικών πολιτικών εντάσεων που έχουν προκύψει στον κυβερνητικό συνασπισμό σχετικά με τις πιθανές συνέπειες για τη δημιουργία μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

