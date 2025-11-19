Μία στις τρεις γερμανικές επιχειρήσεις χωρίς επαρκείς παραγγελίες – Παραμένουν βαθιά τα σημάδια της ύφεσης

Περίπου μία στις τρεις εταιρείες στη Γερμανία λαμβάνει πολύ λίγες παραγγελίες. Το ποσοστό μειώθηκε ελαφρά από 37,8 % τον Ιούλιο σε 36,9 % τον Οκτώβριο, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικά πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

«Ο δρόμος για την έξοδο από την ύφεση στις παραγγελίες παραμένει μακρύς», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών του ifo. «Η έλλειψη παραγγελιών μπορεί να οφείλεται στη χαμηλή ζήτηση λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αλλά και στο υπερβολικό κόστος και, άρα, στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας των τιμών των επιχειρήσεων».

Στη βιομηχανία, το ποσοστό των εταιρειών που έχουν έλλειψη παραγγελιών μειώθηκε από 38,0 % τον Ιούλιο σε 35,5 % τον Οκτώβριο. Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας ιδίως ανασαίνει λίγο — μετά το 38,7 % του Ιουλίου, πλέον το 29,5 % των εταιρειών αναφέρει έλλειψη παραγγελιών. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη στον κλάδο των μετάλλων και στη χαρτοβιομηχανία (περίπου 44 % αντίστοιχα). Στη χημική βιομηχανία, το ποσοστό αυξήθηκε κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας το 39,1 %.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ανέφεραν ακόμη συχνότερα έλλειψη παραγγελιών, με το ποσοστό να αυξάνεται από 31,4 % σε 33,6 %. Ιδιαίτερα επηρεάζονται οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (64 %). Πάνω από τον μέσο όρο βρίσκεται επίσης η έλλειψη παραγγελιών στον κλάδο της διαμονής (52,4 %), καθώς και στις διαφημιστικές εταιρείες και τις εταιρείες έρευνας αγοράς (54,8 %).

Οι προσκλήσεις στο εμπόριο παραμένουν: Σχεδόν τα δύο τρίτα (61,9 %) των χονδρεμπόρων ανέφεραν έλλειψη παραγγελιών — μια μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (64,9 %). Η κατάσταση έχει βελτιωθεί μόνο οριακά στη λιανική: Το ποσοστό μειώθηκε από 52,1 % σε 48,4 %, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις εξακολουθεί να αναφέρει ανεπαρκή ζήτηση.