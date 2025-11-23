Οι επενδυτές επιμένουν: Εννέα εβδομάδες εισροών στα παγκόσμια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

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Τα παγκόσμια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν εισροές για ένατη συνεχόμενη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές, ενθαρρυμένοι από μια γενικά ισχυρή περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, παρέβλεψαν τις ανησυχίες σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG Lipper, οι επενδυτές αγόρασαν καθαρά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια αξίας 4,43 δισ. δολαρίων κατά την εβδομάδα που έληξε στις 19 Νοεμβρίου, ποσό ελαφρώς υψηλότερο από τα 4,39 δισ. δολάρια της προηγούμενης εβδομάδας.

«Η περίοδος εταιρικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου ήταν ισχυρή, με επικεφαλής τον τεχνολογικό κλάδο, αλλά και με ενδείξεις γενικευμένης αντοχής», δήλωσε ο Μαρκ Χέφελε, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management.

Στοιχεία της LSEG για συνολικά 4.448 εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης έδειξαν ότι τα κέρδη τους αυξήθηκαν κατά περίπου 15,66% σε σχέση με ένα χρόνο πριν στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για άνοδο 8,23%.

«Αξιολογούμε τις παγκόσμιες μετοχές ως Ελκυστικές», πρόσθεσε ο Χέφελε της UBS.

Ο δείκτης MSCI World, ωστόσο, υποχώρησε την Παρασκευή σε χαμηλό σχεδόν 2,5 μηνών, στις 963,34 μονάδες, amid αβεβαιότητα για τα επιτόκια στις ΗΠΑ και ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Οι επενδυτές αγόρασαν καθαρά 4,36 δισ. δολάρια σε αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και 3,13 δισ. δολάρια σε ασιατικά, αλλά αποεπένδυσαν περίπου 6,03 δισ. δολάρια από ευρωπαϊκά αμοιβαία.

Ο κλάδος της υγείας προσέλκυσε καθαρές εισροές 2,46 δισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο ποσό από το 2022. Αντίθετα, ο κλάδος των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και ο τεχνολογικός κλάδος σημείωσαν καθαρές εκροές 1,12 δισ. και 895 εκατ. δολαρίων, αντίστοιχα.

Οι επενδυτές τοποθέτησαν επίσης 10,55 δισ. δολάρια σε παγκόσμια ομολογιακά αμοιβαία, επεκτείνοντας τις εισροές για 31η συνεχόμενη εβδομάδα. Τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα κατέγραψαν εισροές 4,76 δισ. δολαρίων, μετά από καθαρές αγορές 5,79 δισ. δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα κρατικά ομόλογα και τα ομόλογα σε ευρώ προσέλκυσαν επίσης 3,41 δισ. και 2,92 δισ. δολάρια, αντίστοιχα.

Τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς σημείωσαν δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία εκροή, ύψους 7,51 δισ. δολαρίων.

Οι επενδυτές διοχέτευσαν 5,2 δισ. δολάρια σε αμοιβαία εμπορευμάτων χρυσού και πολύτιμων μετάλλων, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία καθαρή αγορά από τις 22 Οκτωβρίου.

Στις αναδυόμενες αγορές, οι επενδυτές προσέθεσαν καθαρά 2,05 δισ. δολάρια σε μετοχικά αμοιβαία για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα, αλλά αποεπένδυσαν περίπου 1,04 δισ. δολάρια από ομολογιακά αμοιβαία, σύμφωνα με στοιχεία για συνολικά 28.779 αμοιβαία κεφάλαια.