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Αντιπροσωπεία της Χαμάς στο Κάιρο για κρίσιμες διαβουλεύσεις: Σκληρή γραμμή Νετανιάχου εν μέσω νέας κλιμάκωσης
Ειδήσεις
19:10 - 23 Νοε 2025

Αντιπροσωπεία της Χαμάς στο Κάιρο για κρίσιμες διαβουλεύσεις: Σκληρή γραμμή Νετανιάχου εν μέσω νέας κλιμάκωσης

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια περίοδο αναζωπύρωσης της έντασης στη Λωρίδα της Γάζας, υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε στο Κάιρο για συνομιλίες με διεθνείς μεσολαβητές. Η επίσκεψη σηματοδοτεί νέα προσπάθεια διπλωματικής κινητικότητας, καθώς η περιοχή βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με αιματοχυσία, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πηγές του αεροδρομίου, την αντιπροσωπεία ηγείται ο Χαλίλ αλ-Χάγια, κορυφαίο στέλεχος της εξωτερικής πτέρυγας της Χαμάς. Οι συζητήσεις αναμένεται να διεξαχθούν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, με επίκεντρο τόσο τη νέα κλιμάκωση όσο και το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη φάση υλοποίησής του.

Πηγές του Al-Hadath αναφέρουν ότι οι διαβουλεύσεις θα επικεντρωθούν στη σταθεροποίηση της εκεχειρίας, καθώς και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει και η κατάσταση παραμένει ασταθής.

Νέες απειλές Νετανιάχου εν μέσω διπλωματικών διεργασιών

Την ώρα που στο Κάιρο γίνονται προσπάθειες για αποκλιμάκωση, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υιοθετεί σκληρό τόνο, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων τόσο κατά της Χαμάς στη Γάζα όσο και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σε δηλώσεις του στο υπουργικό συμβούλιο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε πως «το Ισραήλ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να αποτρέψει κάθε προσπάθεια ενίσχυσης τρομοκρατικών οργανώσεων», υπογραμμίζοντας ότι οι ισραηλινές επιθέσεις αποτελούν «απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχειρίας».

Οι τοπικές αρχές στη Γάζα ανέφεραν ότι μόνο το τελευταίο 24ωρο 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα, γεγονός που αναζωπυρώνει τους φόβους για πλήρη κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τις επιχειρήσεις του, σημειώνοντας ότι στοχεύουν σε ομάδες που εξαπολύουν επιθέσεις κατά στρατιωτών και παραβιάζουν την εκεχειρία. Την ίδια στιγμή, πάνω από το 50% της Γάζας παραμένει υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, στοιχείο που δυσχεραίνει την αποκατάσταση της ομαλότητας.

Κρίσιμες επόμενες ώρες

Καθώς οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο ξεκινούν, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη των γεγονότων. Οι μεσολαβητές προσδοκούν ότι η παρουσία της Χαμάς, σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή Αιγύπτου, Κατάρ και ΗΠΑ, θα οδηγήσει σε ένα πλαίσιο αποκλιμάκωσης, ωστόσο οι δηλώσεις Νετανιάχου καταδεικνύουν ότι η στρατιωτική πίεση του Ισραήλ θα συνεχιστεί.

Η επόμενη ημέρα για τη Γάζα παραμένει αβέβαιη, με τη διπλωματία και την πολεμική ένταση να κινούνται παράλληλα, αφήνοντας τους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα εκτεθειμένους σε ένα αβέβαιο μέλλον.

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