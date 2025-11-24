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Τουρκία - Νότια Κορέα: Νέο μνημόνιο συνεργασίας για κοινά πυρηνικά έργα και μεταφορά τεχνογνωσίας
Ειδήσεις
21:59 - 24 Νοε 2025

Τουρκία - Νότια Κορέα: Νέο μνημόνιο συνεργασίας για κοινά πυρηνικά έργα και μεταφορά τεχνογνωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί εμβάθυνση των διμερών σχέσεων στον στρατηγικό τομέα της ενέργειας, Τουρκία και Νότια Κορέα υπέγραψαν σήμερα 24/11 μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη πυρηνικών τεχνολογιών, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζάε Μιούνγκ στην Άγκυρα και της συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας, η συμφωνία θέτει τις βάσεις για ενισχυμένη συνεργασία σε μια σειρά τομέων, από την ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών μέχρι την από κοινού υλοποίηση πυρηνικών έργων. Στόχος είναι η αξιοποίηση της νοτιοκορεατικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, σε συνδυασμό με τις φιλοδοξίες της Άγκυρας για σημαντική διεύρυνση του πυρηνικού της χαρτοφυλακίου.

Το μνημόνιο υπέγραψαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι της τουρκικής TUNAŞ, Νετζατί Γιλμάζ, και της κορεατικής KEPCO, Ντονγκ Τσέολ Κιμ, παρουσία των δύο ηγετών. Η KEPCO θεωρείται από τις πιο προηγμένες εταιρείες διεθνώς στην ανάπτυξη και κατασκευή πυρηνικών σταθμών.

Σε ανακοίνωσή του ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, τόνισε ότι το νέο μνημόνιο ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία «σε κρίσιμους άξονες, από τον σχεδιασμό πυρηνικών σταθμών και την ανταλλαγή τεχνολογίας έως την αξιολόγηση πιθανών τοποθεσιών, τη χρηματοδότηση έργων και την εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού».

Ο Μπαϊρακτάρ υπογράμμισε ότι η συμφωνία «ενισχύει τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί ωφέλιμη τόσο για την Τουρκία όσο και για τη Νότια Κορέα.

Η Άγκυρα, η οποία ήδη κατασκευάζει τον πρώτο πυρηνικό της σταθμό στο Ακούγιου, συνεχίζει να επιδιώκει την ανάπτυξη επιπλέον πυρηνικών υποδομών, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

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