Όρμπαν - Πούτιν στο Κρεμλίνο: Η Ουγγαρία ενισχύει την ενεργειακή συνεργασία παρά τις πιέσεις της ΕΕ

Το ταξίδι αυτό αποτελεί το δεύτερο από πέρσι για τον Όρμπαν, ο οποίος θεωρείται ευρέως ο στενότερος εταίρος του Πούτιν ανάμεσα στους ηγέτες της ΕΕ. Η Ουγγαρία συνεχίζει να εισάγει μεγάλες ποσότητες ρωσικών ορυκτών καυσίμων και ο Όρμπαν έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στις προσπάθειες του μπλοκ να περιορίσει την ενεργειακή εξάρτηση των κρατών-μελών από τη Ρωσία.
«Έχουμε σημαντικούς τομείς συνεργασίας και δεν έχουμε εγκαταλείψει κανέναν τομέα αυτής της συνεργασίας, ανεξάρτητα από την εξωτερική πίεση», δήλωσε ο Όρμπαν. «Η ρωσική ενέργεια αποτελεί τη βάση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας, τώρα και στο μέλλον».
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί την Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξασφαλίζοντας εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στις ρωσικές εταιρείες Lukoil και Rosneft.
Πούτιν: Η Βουδαπέστη, ιδανικός χώρος για τις συνομιλίες με Ουκρανία
Στις συνομιλίες του Κρεμλίνου, ο Πούτιν επανέφερε εμμέσως το θέμα συνάντησης κορυφής με τον Τραμπ, αναφέροντας: «Θα ήμουν ευτυχής να επιλέξω τη Βουδαπέστη για τις συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία». Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνέντευξή του, κατά την οποία τόνισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν πρόκειται να τελειώσει όσο το Κίεβο αρνείται τις εδαφικές αξιώσεις της Μόσχας.