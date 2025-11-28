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Όρμπαν - Πούτιν στο Κρεμλίνο: Η Ουγγαρία ενισχύει την ενεργειακή συνεργασία παρά τις πιέσεις της ΕΕ
Ειδήσεις
15:29 - 28 Νοε 2025

Όρμπαν - Πούτιν στο Κρεμλίνο: Η Ουγγαρία ενισχύει την ενεργειακή συνεργασία παρά τις πιέσεις της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είχε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία ανάμεσα στη Βουδαπέστη και τη Μόσχα, παρά τις προσπάθειες των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απομονώσουν τη Ρωσία λόγω της «εισβολής» της στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Το ταξίδι αυτό αποτελεί το δεύτερο από πέρσι για τον Όρμπαν, ο οποίος θεωρείται ευρέως ο στενότερος εταίρος του Πούτιν ανάμεσα στους ηγέτες της ΕΕ. Η Ουγγαρία συνεχίζει να εισάγει μεγάλες ποσότητες ρωσικών ορυκτών καυσίμων και ο Όρμπαν έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στις προσπάθειες του μπλοκ να περιορίσει την ενεργειακή εξάρτηση των κρατών-μελών από τη Ρωσία.

«Έχουμε σημαντικούς τομείς συνεργασίας και δεν έχουμε εγκαταλείψει κανέναν τομέα αυτής της συνεργασίας, ανεξάρτητα από την εξωτερική πίεση», δήλωσε ο Όρμπαν. «Η ρωσική ενέργεια αποτελεί τη βάση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας, τώρα και στο μέλλον».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί την Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξασφαλίζοντας εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στις ρωσικές εταιρείες Lukoil και Rosneft.

Πούτιν: Η Βουδαπέστη, ιδανικός χώρος για τις συνομιλίες με Ουκρανία

Στις συνομιλίες του Κρεμλίνου, ο Πούτιν επανέφερε εμμέσως το θέμα συνάντησης κορυφής με τον Τραμπ, αναφέροντας: «Θα ήμουν ευτυχής να επιλέξω τη Βουδαπέστη για τις συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία». Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνέντευξή του, κατά την οποία τόνισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν πρόκειται να τελειώσει όσο το Κίεβο αρνείται τις εδαφικές αξιώσεις της Μόσχας.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 15:32
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