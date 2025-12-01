Στην Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου

Στην Κύπρο θα βρίσκονται από σήμερα 1/12 η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του Σώματος, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης που συνδέεται με την προσεχή Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχει σειρά συναντήσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και εκπροσώπους της Βουλής. Οι επαφές στο Προεδρικό Μέγαρο ξεκινούν στις 17:15, όπου προβλέπεται κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την κ. Μέτσολα, ακολουθούμενη από διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή Υπουργών και των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων.

Αύριο, η αποστολή θα μεταβεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συναντήσεις με την Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, καθώς και με ηγεσίες και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Η Κύπρος προετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2026. Στο πλαίσιο αυτό, η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου υπογράμμισε ότι η επερχόμενη προεδρία θα συμπέσει με μια περίοδο έντονων εξελίξεων στην Ευρώπη, επισημαίνοντας πως η Λευκωσία θα αναλάβει ηγετική θέση στη διαχείριση σημαντικών θεμάτων, όπως η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, η διοικητική απλοποίηση για τις επιχειρήσεις και η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων.

Η κ. Μέτσολα σημείωσε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και χαρακτήρισε την επίσκεψη ένδειξη της βαρύτητας που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επικείμενη Κυπριακή Προεδρία.