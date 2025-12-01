Σκέρτσος στη δίκη Novartis: Μια σκοτεινή σελίδα για τη Δημοκρατία η στοχοποίηση πολιτικών

Ως «μία από τις πιο μελανές σελίδες της σύγχρονης Ελληνικής Δημοκρατίας» χαρακτήρισε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis, καταθέτοντας στη δευτεροβάθμια δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

Ο κ. Σκέρτσος κατέθεσε κατόπιν πρότασης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος έχει μηνύσει τους κατηγορούμενους Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη. Την επίμαχη περίοδο ο υπουργός Επικρατείας ήταν διευθυντής του υπουργικού γραφείου του κ. Στουρνάρα στο υπουργείο Οικονομικών.

Αδιανόητο να δωροδοκηθεί κάποιος χωρίς αρμοδιότητα

Ο μάρτυρας περιέγραψε λεπτομερώς το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο κινείτο η χώρα εκείνη την εποχή, σημειώνοντας πως η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, ύψους 6,5 δισ. ευρώ, αποτελούσε υποχρέωση που είχε ήδη συμφωνηθεί με το δεύτερο Μνημόνιο.

Υπογράμμισε μάλιστα ότι ο κ. Στουρνάρας ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του ΥΠΟΙΚ αφού οι σχετικές δεσμεύσεις είχαν ψηφιστεί και θα έπρεπε, ως τεχνοκράτης, να υλοποιήσει αποφάσεις που είχαν ληφθεί πολύ πριν από την τοποθέτησή του.

«Το να κατηγορείται ότι χρηματίστηκε για να εφαρμόσει μια υποχρέωση που ήταν ήδη νομοθετημένη, είναι παράλογο», δήλωσε ο κ. Σκέρτσος, τονίζοντας ότι οι συναντήσεις του τότε υπουργού με εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας ήταν αναμενόμενες και ενταγμένες στα καθήκοντά του.

Οι καταγγελίες ήταν ψευδείς

Ο υπουργός Επικρατείας χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς των προστατευόμενων μαρτύρων περί δωροδοκίας, κάνοντας λόγο για «ψευδομαρτυρικές καταθέσεις» που στόχο είχαν τη σπίλωση πολιτικών αντιπάλων.

«Δεν υπάρχει καμία λογική να δωροδοκηθεί κάποιος ο οποίος δεν έχει αρμοδιότητα να λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η χώρα χρωστάει στον Στουρνάρα



Απαντώντας σε ερωτήματα του δικαστηρίου, ο κ. Σκέρτσος μίλησε με ιδιαίτερη θερμότητα για τον κεντρικό τραπεζίτη: «Ο Γιάννης Στουρνάρας είναι βαθιά έντιμος και πατριώτης. Η συμβολή του στη διάσωση της οικονομίας την περίοδο των μνημονίων είναι τεράστια. Θεωρώ αδιανόητο να γίνονται αμφισβητήσεις για το ήθος του».