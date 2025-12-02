Βρυξέλλες: Έφοδος στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Σύλληψη πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν

Τρεις συλλήψεις έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής οι βελγικές αρχές, με μία εξ αυτών να είναι η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν μετά από εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποίησαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) στις Βρυξέλλες και στο College of Europe στην Μπριζ, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απάτης που αφορά πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων διπλωματών με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι έρευνες αφορούν πιθανή απάτη σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κρατείται για ανάκριση, σύμφωνα με δημοσιεύματα βελγικών μέσων ενημέρωσης. Οι άλλοι δύο συλληφθέντες περιλαμβάνουν έναν μάνατζερ του Κολλεγίου και τον Ιταλό διπλωμάτη Στέφανο Σαννίνο, πρώην γενικό γραμματέα του EEAS κατά την περίοδο 2021-2025.

Το επίκεντρο της έρευνας είναι η «Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία», ένα πρόγραμμα κατάρτισης για νέους διπλωμάτες από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν «ισχυρές υπόνοιες» ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες «δίκαιου ανταγωνισμού», καθώς κρίσιμες και εμπιστευτικές πληροφορίες για τον υπό εξέλιξη διαγωνισμό φέρεται να κοινοποιήθηκαν σε έναν από τους συμμετέχοντες.