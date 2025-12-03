Ρούτε για απειλές Πούτιν: Δεν πρόκειται να αντιδράσω

Σαφές μήνυμα ότι η Ουκρανία πρέπει να παραμείνει «στην ισχυρότερη δυνατή θέση» ενόψει των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών διεργασιών έστειλε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά την άφιξή του στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας.

Ο Ρούτε, μιλώντας για την πορεία του πολέμου, υπογράμμισε πως οι συζητήσεις για τον τερματισμό του είναι θετικές, όμως η Δύση οφείλει να εξασφαλίσει πως το Κίεβο δεν θα προσέλθει αποδυναμωμένο. «Ο καλύτερος τρόπος να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ροή όπλων προς την Ουκρανία και να διατηρηθούν οι οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τη Μόσχα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αναφορικά με τη δήλωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είπε πως «αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι», ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ επέλεξε να μην μπει σε αντιπαράθεση. «Δεν πρόκειται να αντιδράσω», τόνισε, αποφεύγοντας οποιαδήποτε κλιμάκωση σε επίπεδο δηλώσεων.

Ο επικεφαλής της Συμμαχίας σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ διατηρούν στενή επικοινωνία και πλήρη συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους τους σχετικά με τις εξελίξεις και τις αποφάσεις γύρω από την υποστήριξη της Ουκρανίας.