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Αιφνιδιαστική ακύρωση της συνάντησης Γουίτκοφ, Κούσνερ και Ζελένσκι στις Βρυξέλλες
Ειδήσεις
10:39 - 03 Δεκ 2025

Αιφνιδιαστική ακύρωση της συνάντησης Γουίτκοφ, Κούσνερ και Ζελένσκι στις Βρυξέλλες

Reporter.gr Newsroom
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Ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι  και της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Όπως αναφέρει η Kyiv Post, ο Ζελένσκι επιστρέφει στην Ουκρανία ενώ το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ «υποσχέθηκαν» να πετάξουν απευθείας στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το Axios, Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμενόταν να συναντήσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι σήμερα στις Βρυξέλλες, για να τον ενημερώσουν για τις συνομιλίες με τον Πούτιν,

Ο λόγος της ακύρωσης της συνάντησης δεν έχει ακόμη γίνει γνωστός.

Σημειώνεται ότι Γουίτκοφ και Κούσνερ πραγματοποίησαν την Τρίτη (2/12) συνάντηση πέντε ωρών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εξαπέλυσε απειλές για πόλεμο κατά των Ευρωπαίων, υποστηρίζοντας πως εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deod60888byh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 11:48
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