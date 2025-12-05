Μαζικές αποχωρήσεις από την Eurovision λόγω παραμονής του Ισραήλ – Το παρασκήνιο

Η Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος στη Βιέννη αναμένεται να διεξαχθεί με τη συμμετοχή του Ισραήλ, αλλά χωρίς πολλές άλλες χώρες, που διαφωνούν με τη συγκεκριμένη εξέλιξη και προχωρούν σε μποϊκοτάζ του διαγωνισμού.

Σε συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) την Πέμπτη (4/12) στη Γενεύη, η συμμετοχή του Ισραήλ δεν τέθηκε καν σε ψηφοφορία, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη συμμετοχή του. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας και της Ολλανδίας ανακοίνωσαν άμεσα μποϊκοτάζ του διαγωνισμού.

Ο λόγος δεν είναι άλλος τη στρατιωτική επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας μετά την δολοφονική επίθεση της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και των συμμάχων της στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πολλοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί είχαν ήδη απειλήσει εδώ και μήνες με μποϊκοτάζ της διοργάνωσης του Μαΐου 2026 στη Βιέννη. Ωστόσο υπήρχαν και χώρες που έθεσαν ως προϋπόθεση της δικής τους συμμετοχής την παρουσία του Ισραήλ. Η γερμανική κυβέρνηση επίσης είχε ταχθεί κατά του αποκλεισμού του Ισραήλ.

Για την αποκλιμάκωση της κρίσης, η EBU είχε ανακοινώσει τον Νοέμβριο νέους κανόνες για τον διαγωνισμό. Μεταξύ άλλων, θα συμμετέχουν πλέον επαγγελματικές κριτικές επιτροπές ήδη από τους ημιτελικούς και θα αυστηροποιηθούν οι κανόνες για τις διαφημιστικές καμπάνιες. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς–μέλη της EBU ψήφισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών την Πέμπτη να θεωρηθεί αυτό το πακέτο μέτρων επαρκές και να μη διεξαχθεί συγκεκριμένη ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Τα μέλη της EBU εξέφρασαν την «ξεκάθαρη υποστήριξή τους στις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την προστασία της ουδετερότητας», όπως ανέφερε η Ένωση. Αυτό επιτρέπει τη συμμετοχή σε όλα τα μέλη που αποδέχονται τους κανόνες.

Αντίο Big Five

Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις λεγόμενες Big Five, τις πέντε χώρες-μεγάλους χρηματοδότες του διαγωνισμού. Επιπλέον, το ισπανικό κοινό θεωρούνταν μέχρι σήμερα από τα πιο παθιασμένα. Η Ιρλανδία είναι η πλέον επιτυχημένη χώρα του ιστορικού θεσμού, με επτά νίκες. Η Ολλανδία έχει επίσης κατακτήσει την πρώτη θέση πέντε φορές.

Η διαμάχη για τη συμμετοχή του Ισραήλ αποτελεί πιθανότατα τη μεγαλύτερη δοκιμασία στην ιστορία του παγκοσμίως δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού, ο οποίος το επόμενο έτος θα διεξαχθεί για 70ή φορά. Πέρα από τη συζήτηση για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα μετά τη σφαγή της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, υπήρξαν και καταγγελίες ότι το Ισραήλ ίσως να χειραγώγησε τη φετινή ψηφοφορία του κοινού.

Η Ισραηλινή διαγωνιζόμενη Γιουβάλ Ραφαέλ κέρδισε εντελώς απροσδόκητα το televoting στον τελικό στη Βασιλεία τον Μάιο και έτσι κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη συνολική κατάταξη. Δεν βρέθηκαν όμως ενδείξεις για χειραγώγηση· το Ισραήλ φαίνεται ότι ωφελήθηκε από μια εντατική διαφημιστική καμπάνια στα διαδικτυακά δίκτυα. Νικητής του φετινού ESC, μετά την ψηφοφορία κοινού και κριτικής επιτροπής, ήταν ο Αυστριακός κοντρατενόρος JJ, με αποτέλεσμα η Βιέννη να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό το επόμενο έτος.

Η Eurovision θεωρείται (στα χαρτιά) ουδέτερος πολιτικά διαγωνισμός. Ωστόσο η διεθνής πολιτική έχει επηρεάσει πολλές φορές τον διαγωνισμό. Έτσι, η Ρωσία εξακολουθεί να μην επιτρέπεται να συμμετάσχει λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

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