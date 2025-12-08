Τραμπ: Σκληρή επίθεση κατά της νέας ιδιοκτησίας του CBS μετά τη συνέντευξη της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

Σε νέα σύγκρουση με το CBS και τη διοίκηση της Paramount προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας έντονα στη συνέντευξη που παραχώρησε η πρώην πολιτική του σύμμαχος Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν στην εκπομπή “60 Minutes”. Η επίθεση του Τραμπ συνέπεσε χρονικά με την κατάθεση μιας επιθετικής προσφοράς εξαγοράς της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance, γεγονός που έχει ταράξει το τοπίο στα αμερικανικά media.

Η εκπομπή προέβαλε χθες τη συνέντευξη της Ρεπουμπλικανής από την Τζόρτζια, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά από σοβαρή ρήξη με τον Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, επιτέθηκε τόσο στην ίδια τη Γκριν όσο και στη νέα ιδιοκτησία του CBS, κατηγορώντας την Paramount ότι επιτρέπει την παραγωγή «προβληματικού περιεχομένου».

«Το ζήτημα δεν ήταν η προδότρια με το χαμηλό IQ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. «Το πρόβλημα είναι ότι η νέα ιδιοκτησία του 60 Minutes επέτρεψε να προβληθεί ένα τέτοιο σόου. Δεν είναι καλύτεροι από τους προηγούμενους, που μόλις με πλήρωσαν εκατομμύρια για ψευδή ρεπορτάζ σχετικά με τον αγαπημένο πρόεδρο — εμένα! Από τότε που αγόρασαν το πρόγραμμα, το 60 Minutes χειροτέρεψε».

Παράλληλα, ο Τραμπ απαίτησε «πλήρη και ολοκληρωτική συγγνώμη» από την εκπομπή και τη δημοσιογράφο Λέσλι Σταλ, υποστηρίζοντας ότι έγιναν «λανθασμένες και συκοφαντικές» αναφορές σχετικά με τον υπολογιστή που ανήκε στον Χάντερ Μπάιντεν.

Μέχρι στιγμής, το CBS News δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις του προέδρου.