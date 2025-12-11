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Προκλητικός Γκιουλέρ (Τούρκος ΥΠΑΜ): Δεν θα δεχθούμε μονομερείς ενέργειες σε Αιγαίο και Μεσόγειο
Ειδήσεις
20:54 - 11 Δεκ 2025

Προκλητικός Γκιουλέρ (Τούρκος ΥΠΑΜ): Δεν θα δεχθούμε μονομερείς ενέργειες σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
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Οι αιχμηρές δηλώσεις κατά της Ελλάδας συνεχίζονται από τους Τούρκους αξιωματούχους. Την σκυτάλη μετά τον Χακάν πήρε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, κατά την ομιλία του στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, ενισχύοντας τη ρητορική που έχει υιοθετήσει η Άγκυρα τα τελευταία 24ωρα, με αφορμή το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Γκιουλέρ τόνισε ότι η Τουρκία επιδιώκει διάλογο με την Ελλάδα, αλλά δεν πρόκειται να ανεχτεί μονομερείς ενέργειες ή τετελεσμένα στην περιοχή. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της Άγκυρας να προχωρήσει «με αποφασιστικότητα» σε όλα τα απαραίτητα βήματα για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της στην «γαλάζια και ουράνια πατρίδα».

Διάλογος, αλλά χωρίς παραβίαση συμφερόντων

Ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε ότι η Άγκυρα επιθυμεί ειλικρινή επίλυση των προβλημάτων με την Ελλάδα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχικής ισότητας και της καλής γειτονίας. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί πρακτικές που αγνοούν τα δικαιώματά της:

«Καθώς διατηρούμε ανοιχτή την πόρτα της διπλωματίας και της καλής πρόθεσης, δεν δείχνουμε και δεν θα δείξουμε με κανέναν τρόπο ανοχή σε μονομερείς προσπάθειες, σε πρωτοβουλίες τετελεσμένων στην περιοχή και σε ενέργειες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας».

Στο Κυπριακό, δύο κράτη με ίση κυριαρχία

Ο Γκιουλέρ επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας για το Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι η μόνη αποδεκτή λύση είναι αυτή των δύο κρατών με ίση κυριαρχία. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχληση της Άγκυρας για τον στρατιωτικό εξοπλισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον οποίο απέδωσε σε ξένη υποστήριξη.

«Στην Κύπρο, υποστηρίζουμε μια μόνιμη λύση με ίση κυριαρχία και δύο κράτη και δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε συμφωνία ή πρωτοβουλία που αγνοεί τα δικαιώματα των Κυπρίων ομογενών μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Λευκωσίας και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα αξιολογώντας τα υπό το πρίσμα της εθνικής ασφάλειας.

Δέσμευση για Τουρκοκυπρίους και ασφάλεια

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Γκιουλέρ υπογράμμισε ότι η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη και αποφασισμένη να προστατεύσει την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα νόμιμα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, σύμφωνα με τα εγγυητικά της δικαιώματα και τις ιστορικές της ευθύνες.

Οι δηλώσεις Γκιουλέρ αναμένεται να ενισχύσουν την ένταση στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, ενώ η Αθήνα αναμένεται να διατηρήσει την προσήλωσή της στον διάλογο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας.

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