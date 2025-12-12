Η ρεπουμπλικανική Ιντιάνα απορρίπτει το σχέδιο Τραμπ για αλλαγή των εκλογικών περιφερειών

Υποτίθεται Ντόναλντ Τραμπ κυριαρχεί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα με σιδερένια πυγμή. Ωστόσο οι πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτεία της Ιντιάνα φαίνονται ακόμη πιο αξιοσημείωτες.

Παρά την έντονη πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, η Γερουσία της πολιτείας –που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς– απέρριψε έναν ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών προς όφελος του συντηρητικού κόμματος. Με 31 ψήφους υπέρ και 19 κατά, η Γερουσία ψήφισε εναντίον της σχετικής πρότασης της Βουλής των Αντιπροσώπων της πολιτείας.

Η Γερουσία έχει 50 έδρες, και μόνο δέκα από αυτές κατέχονται από Δημοκρατικούς. Αν η πρόταση είχε περάσει, οι Ρεπουμπλικανοί θα μπορούσαν να αναμένουν περισσότερες έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ουάσιγκτον σε μελλοντικές εκλογές.

Ο Σπένσερ Ντίρι, ένας από τους Ρεπουμπλικανούς που διαφοροποιήθηκαν, δήλωσε: «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί με απειλές ή άλλα μέσα να καθορίζει τι συμβαίνει στις πολιτείες μας». Η γερουσιαστής Βανέτα Μπέκερ ήταν, σύμφωνα με την Washington Post, ακόμη πιο ξεκάθαρη: «Οι Hoosiers (παρατσούκλι για τους κατοίκους της Ιντιάνα) είναι πολύ ανεξάρτητοι. Και δεν είμαστε συνηθισμένοι στο να μας δίνει διαταγές η Ουάσιγκτον».

Ο Τραμπ αντέδρασε μάλλον ενοχλημένος: σε άλλες πολιτείες, είπε, είχε λειτουργήσει ο ανασχεδιασμός των εκλογικών περιφερειών, αλλά τώρα όχι στην Ιντιάνα. Ισχυρίστηκε μάλιστα λίγο μετά την ψηφοφορία, σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ότι «έτσι κι αλλιώς δεν είχε επενδύσει ιδιαίτερα πολλή δουλειά στο θέμα».

Αυτό ωστόσο δεν είναι ακριβές. Ο πρόεδρος είχε πιέσει έντονα για το πολιτικά αμφιλεγόμενο εγχείρημα και είχε απειλήσει δημόσια –και ονομαστικά– αρκετούς Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές ότι θα υποστήριζε αντιπάλους τους στις επόμενες προκριματικές εκλογές, αν δεν ψήφιζαν σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Είχε επίσης στείλει επανειλημμένως τον αντιπρόεδρό του, Τζ. Ντ. Βανς, για να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ψήφους.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Ιντιάνα, Μάικ Μπρον, έγραψε στο X ότι είναι πολύ απογοητευμένος που «μια μικρή ομάδα παραπλανημένων γερουσιαστών» ενώθηκε με τους Δημοκρατικούς στη Γερουσία εναντίον της ηγεσίας του Τραμπ.

Σε άλλες πολιτείες, όπως το Τέξας και η Βόρεια Καρολίνα, οι Ρεπουμπλικανοί είχαν συμμορφωθεί με τη θέληση του προέδρου και είχαν εγκρίνει τον ανασχεδιασμό. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.