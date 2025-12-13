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Λευκορωσία: Απελευθερώθηκαν 123 πολιτικοί κρατούμενοι – Ανάμεσά τους ο Νομπελίστας Αλές Μπιαλάτσκι
Ειδήσεις
20:00 - 13 Δεκ 2025

Λευκορωσία: Απελευθερώθηκαν 123 πολιτικοί κρατούμενοι – Ανάμεσά τους ο Νομπελίστας Αλές Μπιαλάτσκι

Reporter.gr Newsroom
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Η Λευκορωσία απελευθέρωσε 123 κρατούμενους, μεταξύ των οποίων και η γνωστή ακτιβίστρια της αντιπολίτευσης Μαρία Κολεσνίκοβα, μετά τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών να άρουν κυρώσεις σε βάρος της ανατολικοευρωπαϊκής χώρας.

Μεταξύ των αποφυλακισθέντων βρίσκεται και ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, Αλές Μπιαλιάτσκι. Οι απελευθερώσεις ακολούθησαν συνομιλίες στο Μινσκ με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Λευκορωσία, Τζον Κόουλ.

Ο Αλές Μπιαλιάτσκ, αλλά κι άλλοι οκτώ κρατούμενοι που αποφυλακίστηκαν σήμερα στη Λευκορωσία βρίσκονται στη Λιθουανία, ενώ μία μεγαλύτερη ομάδα 114 αποφυλακισθέντων πήγε στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Βίλνιους.

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις στο ποτάσα — βασικό συστατικό των λιπασμάτων και σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν της Λευκορωσίας, η οποία αποτελεί στενό σύμμαχο της Ρωσίας, σύμφωνα με το BBC.

«Καθώς οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών εξομαλύνονται, όλο και περισσότερες κυρώσεις θα αρθούν», δήλωσε ο Κόουλ.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, δεν αναγνωρίζεται ως νόμιμος πρόεδρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κολεσνίκοβα βρισκόταν στη φυλακή από το 2020, μεγάλο μέρος του χρόνου σε απομόνωση.

Η αδελφή της, Τατιάνα Χόμιτς, η οποία αγωνίστηκε ακούραστα για την απελευθέρωσή της, μίλησε μαζί της μέσω βιντεοκλήσης λίγο μετά την αποφυλάκιση και επιβεβαίωσε την είδηση στο BBC.

«Είναι ελεύθερη, φαίνεται καλά, δείχνει δυνατή», δήλωσε η Χόμιτς, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να αγκαλιάσει την αδελφή της.

Ομάδα αποφυλακισθέντων αναμένεται να φτάσει σύντομα στο Βίλνιους της Λιθουανίας, ενώ πλήθος έχει συγκεντρωθεί έξω από την αμερικανική πρεσβεία.

Η Χόμιτς ανέφερε ότι τα πρώτα λόγια της Κολεσνίκοβα ήταν: «ευχαριστώ την αμερικανική κυβέρνηση, τον πρόεδρο Τραμπ και τη λευκορωσική κυβέρνηση για τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις».

Η συμφωνία αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Λουκασένκο, ο οποίος επωφελείται και από το τέλος της διεθνούς απομόνωσής του από τις ΗΠΑ.

Τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ δεν είχαν αναγνωρίσει τον Λουκασένκο ως πρόεδρο μετά τις νοθευμένες εκλογές πριν από πέντε χρόνια, οι οποίες προκάλεσαν μαζικές διαδηλώσεις που καταστάλθηκαν βίαια από την αστυνομία.

Εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν τότε — μεταξύ τους και η Κολεσνίκοβα — και η πολιτική καταστολή συνεχίστηκε έκτοτε.

Οι δυτικές κυρώσεις ενισχύθηκαν μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, όταν ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν μέσω Λευκορωσίας και πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το έδαφός της.

Ο Κόουλ δήλωσε στα κρατικά μέσα της Λευκορωσίας ότι οι κυρώσεις στο ποτάσα θα αρθούν άμεσα.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τον Λουκασένκο το θέμα της Ουκρανίας και τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το Μινσκ σε συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η προσέγγιση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, φέρνοντας τις ΗΠΑ σε σαφή αντίθεση με την Ευρώπη, η οποία συνεχίζει να επιλέγει την απομόνωση και τις κυρώσεις.

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