ifo: Η επένδυση στην εκπαίδευση μπορεί να αποφέρει τρισεκατομμύρια στη γερμανική οικονομία

Η υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετη οικονομική παραγωγή ύψους αρκετών τρισεκατομμυρίων ευρώ για τη Γερμανία μακροπρόθεσμα. Αυτό προκύπτει από έναν υπολογισμό μοντέλου του Ινστιτούτου ifo, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ιδρύματος Bertelsmann.

«Μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες, η καλύτερη εκπαίδευση θα αποφέρει μετρήσιμες οικονομικές αποδόσεις που θα ενισχύσουν αισθητά το κράτος και την κοινωνία», δηλώνει ο Ludger Wößmann, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών της Εκπαίδευσης του ifo. Ωστόσο, προσθέτει ότι το αποτέλεσμα δεν είναι γραμμικό. Απαιτείται πρώτα μια επένδυση και έπειτα από περίπου 50 χρόνια, η σωρευτική αξία των βελτιώσεων θα ανέρχεται σε περίπου 6,7 τρισεκατομμύρια ευρώ, και σε 20,9 τρισεκατομμύρια ευρώ μετά από 80 χρόνια – ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου πέντε φορές το σημερινό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο ifo, για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υλοποιηθούν τρεις στόχοι. Οι τρεις αυτοί στόχοι προτάθηκαν στις αρχές του έτους από τρεις υπουργούς Παιδείας που προέρχονται από διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Πρώτον, ο αριθμός των μαθητών που δεν επιτυγχάνουν τα ελάχιστα πρότυπα στη γερμανική γλώσσα και στα μαθηματικά θα πρέπει να μειωθεί στο μισό. Αυτό θα διασφάλιζε το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης. Δεύτερον, το συνολικό μορφωτικό επίπεδο θα πρέπει να αυξηθεί, έτσι ώστε 20% περισσότεροι μαθητές να φτάνουν ή να υπερβαίνουν τα κανονιστικά πρότυπα. Τρίτον, οι άριστοι μαθητές θα πρέπει να ενισχυθούν, ώστε 30% περισσότεροι μαθητές να επιτυγχάνουν τα βέλτιστα πρότυπα.

Η μελέτη παρέχει επίσης παραδείγματα για τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας: η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία θα κέρδιζε πρόσθετο ΑΕΠ ύψους περίπου 4,9 τρισεκατομμυρίων ευρώ, η Βάδη-Βυρτεμβέργη περίπου 3,0 τρισεκατομμύρια ευρώ και η Βαυαρία περίπου 2,8 τρισεκατομμύρια ευρώ – ποσά που είναι πολύ υψηλότερα από το σημερινό ετήσιο ΑΕΠ και υπογραμμίζουν την οικονομική σημασία της εκπαιδευτικής πολιτικής. «Η χώρα μας θα παρήγαγε δισεκατομμύρια σε δυνητική πρόσθετη ευημερία κάθε χρόνο, αν περισσότεροι νέοι άνθρωποι μπορούσαν να διαβάζουν, να γράφουν και να κάνουν μαθηματικά καλύτερα», δηλώνει ο Dirk Zorn, διευθυντής Εκπαίδευσης του Ιδρύματος Bertelsmann.