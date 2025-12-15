Γαλλική Γερουσία: «Πράσινο φως» για τον προϋπολογισμό του 2026

Οι Γάλλοι γερουσιαστές άναψαν το «πράσινο φως» στον προϋπολογισμό του 2026, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο έντονων και υψηλού πολιτικού ρίσκου διαβουλεύσεων ανάμεσα στη Γερουσία και την Εθνοσυνέλευση, οι οποίες αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ημέρες.

Η άνω Βουλή, όπου κυριαρχούν οι συντηρητικές δυνάμεις, ενέκρινε το αναθεωρημένο σχέδιο με 187 ψήφους υπέρ και 109 κατά, ανατρέποντας το κλίμα αβεβαιότητας που είχε δημιουργηθεί τον προηγούμενο μήνα, όταν η Εθνοσυνέλευση απέρριψε τον προϋπολογισμό, απορρίπτοντας κυρίως τις προβλεπόμενες φορολογικές παρεμβάσεις. Η απόφαση της Γερουσίας μεταθέτει πλέον το βάρος των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο σωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή αναμένεται να συγκροτηθεί κοινή επταμελής επιτροπή Γερουσίας και Βουλής, με αποστολή τη διαμόρφωση ενός συμβιβαστικού κειμένου. Η νέα εκδοχή του προϋπολογισμού προγραμματίζεται να τεθεί προς ψήφιση στην Εθνοσυνέλευση στις 23 Δεκεμβρίου. Εάν οι συνομιλίες ναυαγήσουν, το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο κατάθεσης έκτακτου νομοσχεδίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί προσωρινά η χρηματοδότηση του κράτους, η συνέχιση της φορολογικής είσπραξης και η δυνατότητα δανεισμού από την αρχή του 2026, έως ότου εγκριθεί ο κανονικός προϋπολογισμός.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει θέσει ως βασικό στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το όριο του 5% του ΑΕΠ την επόμενη χρονιά, από 5,4% που εκτιμάται ότι θα κλείσει το 2025. Ωστόσο, το πολιτικό περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά εύθραυστο. Η κατακερματισμένη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης, αποτέλεσμα της απώλειας της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στις πρόωρες εκλογές του 2024, έχει ήδη οδηγήσει στην πτώση τριών κυβερνήσεων, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια ελιγμών.

Σημειώνεται ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε το σκέλος του προϋπολογισμού που αφορά την κοινωνική ασφάλιση, το οποίο περιλάμβανε και την αναστολή της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η εξέλιξη αυτή προσέφερε μια προσωρινή ανάσα στην κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να αίρει τις βαθιές πολιτικές αντιθέσεις που καθιστούν την έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού ένα από τα πιο κρίσιμα πολιτικά στοιχήματα της χρονιάς στη Γαλλία.