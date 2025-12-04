ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κακλαμάνης: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 δεν πρέπει να κυρωθεί από το κοινοβούλιο της Λιβύης
Πολιτική
15:16 - 04 Δεκ 2025

Κακλαμάνης: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 δεν πρέπει να κυρωθεί από το κοινοβούλιο της Λιβύης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, συναντήθηκε σήμερα (4/12) με τον Πρόεδρο Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, κ. Aguila Saleh Issa. 

«Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σε μία περίοδο αλλαγών και σημαντικών κοινωνικών εξελίξεων», είπε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. N. Κακλαμάνης και υπογράμμισε: «Στο πρόσωπό σας η Ελλάδα βλέπει έναν διαχρονικό φίλο και έναν κρίσιμο περιφερειακό εταίρο, με τον οποίο επιθυμούμε να οικοδομήσουμε ακόμη στενότερη συνεργασία».

Επισήμανε ακόμη, ότι: «Η Ελλάδα και η Λιβύη συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς που εκτείνονται βαθιά στον χρόνο. Από την αρχαιότητα έως την σύγχρονη εποχή, οι λαοί μας αντάλλασσαν ιδέες, εμπορεύματα και πολιτισμό δημιουργώντας ένα πλέγμα σχέσεων που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στις κοινές μας αξίες».

«Στο πλαίσιο αυτό», τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, «επιθυμούμε να ανανεώσουμε τον στενό και ειλικρινή διάλογο που είχαμε πάντα μαζί σας, με σκοπό την αναβάθμιση της διμερούς κοινοβουλευτικής συνεργασίας και την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας στην ευρύτερη γειτονιά μας, προς όφελος των κρατών και των λαών μας».

«Υπό αυτές τις συνθήκες», συνέχισε ο κ. Ν. Κακλαμάνης, «θα ήθελα να θίξω ένα ζήτημα ιδιαίτερης ευαισθησίας για την χώρα μου. Αναφέρομαι στο Τουρκολυβικό μνημόνιο του 2019 το οποίο δεν πρέπει να κυρωθεί από το Κοινοβούλιό σας. Αντιθέτως, σε δεύτερο στάδιο, θα πρέπει να ακυρωθεί πλήρως. Αυτό, Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε, είναι προς το συμφέρον πρώτα της Λιβύης και μετά της Ελλάδος» είπε ο Πρόεδρος της Βουλής και έκλεισε ως εξής:

«Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα να εκφράσω την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου για την συνολική σας στάση στο ζήτημα αυτό και ιδιαιτέρως για την επιστολή που αποστείλατε στον κ. Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κάνοντας έκκληση για απόρριψη του μνημονίου».

Από τη πλευρά του, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, με την σειρά του, εξήρε το εξαιρετικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις των δύο Κοινοβουλίων, οι οποίες στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, στις δημοκρατικές αξίες και στην κοινή δέσμευση για περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή μας.

«Παραμένουμε πιστοί», συνέχισε ο Λίβυος Πρόεδρος, «στους φίλους μας και δεν ξεχνάμε την στήριξη της Ελλάδας στις πλημμύρες και την ανθρωπιστική βοήθεια που προσέφερε σε μία τόσο δύσκολη στιγμή για την χώρα μου».

Στη συνέχεια ο κ. Aguila Saleh Issa ευχαρίστησε τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη για την εκπαίδευση που παρέχει η Ελλάδα σε στελέχη της Λιβυκής Ακτοφυλακής της Ανατολικής Λιβύης και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι αυτού του είδους η εκπαίδευση θα συνεχιστεί και στο μέλλον, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή μας.

Ολοκληρώνοντας ο Λίβυος Πρόεδρος, θέλησε κατά την συνάντηση να τονίσει ότι το Τουρκολυβικό μνημόνιο υπεγράφη το 2019 και δεν έχει λάβει την έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία είναι απαραίτητη για να τεθεί σε ισχύ.

Τέλος, απηύθυνε πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ν. Κακλαμάνη να επισκεφθεί την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, επισφραγίζοντας μια μακρά και εποικοδομητική συνεργασία των δύο Κοινοβουλίων.

Η Λιβυκή Αντιπροσωπεία απαρτιζόταν από τους Βουλευτές κ. Saeid Emgheib, κ. Ezzeldin Bourawi και κ. Muntasir Elhassi, τους Συμβούλους του Προέδρου, κ. Khaled Omar Altaieb και κ. Abdulhameed Alsafi και τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του Προέδρου, κ. Idrees Imhemid Alfirjani.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε παρέστησαν, επίσης, ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, η Δ΄ Αντιπρόεδρος, κα Όλγα Γεροβασίλη, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Βασίλειος Μπαγιώκος και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Προέδρου, Πρέσβυς κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιερρακάκης: Αξιοποιούμε την κοινωφελή περιουσία, σπάμε τις αλυσίδες της αδράνειας και θέτουμε τη χώρα σε κίνηση
Πολιτική

Πιερρακάκης: Αξιοποιούμε την κοινωφελή περιουσία, σπάμε τις αλυσίδες της αδράνειας και θέτουμε τη χώρα σε κίνηση

Ταραντίλης: Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εποχή της παραπληροφόρησης
Τεχνολογία

Ταραντίλης: Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εποχή της παραπληροφόρησης

Σκάνδαλο στην ΕΕ: Παραιτήθηκε από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης η Μογκερίνι
Ειδήσεις

Σκάνδαλο στην ΕΕ: Παραιτήθηκε από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης η Μογκερίνι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Σαντάμ Χαφτάρ: Στο τραπέζι μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με Σαντάμ Χαφτάρ: Στο τραπέζι μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες

Αυλαία για την αναθεώρηση του Συντάγματος: Συγκρότηση Επιτροπής με 42 μέλη
Πολιτική

Αυλαία για την αναθεώρηση του Συντάγματος: Συγκρότηση Επιτροπής με 42 μέλη

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025
Οικονομία

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025

Κακλαμάνης: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές από την ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ
Πολιτική

Κακλαμάνης: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές από την ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:15

Εμπόριο ΕΕ–ΗΠΑ: Τελική έγκριση για δασμούς με ρήτρα λήξης και «δίχτυ ασφαλείας» για βιομηχανία και αγρότες

Τεχνολογία
16/06/2026 - 17:13

Nvidia: Oμολογιακή έκδοση «μαμούθ» έως $25 δισ. για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση της έκρηξης της AI

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:04

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για διπλή φωτιά στον Μαραθώνα – Τέθηκαν υπό έλεγχο

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 17:03

Wall σε ιστορικά υψηλά: Ράλι Dow και SpaceX, βουτιά στο πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:57

Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στη Δράμα

Magazino
16/06/2026 - 16:56

Πάρκο Πάρου: Έναρξη Φεστιβάλ με την Μάρθα Φριντζήλα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:51

ΗΠΑ: Άλμα στις τιμές εισαγωγών τον Μάιο – Σε επίπεδα ρεκόρ από το 2022

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
16/06/2026 - 16:49

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο βήμα για την προστασία της υγείας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:46

Το FBI πρόλαβε επίθεση σε εκδήλωση για τα γενέθλια Τραμπ στο Λευκό Οίκο - Πέντε συλλήψεις

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 16:45

Στασινός: Σχεδιάζουμε, δημοπρατούμε και υλοποιούμε έργα με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα

Εργασιακά
16/06/2026 - 16:37

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για 70 μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 16:34

SpaceX: Ανοίγει η μεγάλη αρένα των στοιχημάτων στη Wall Street

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/06/2026 - 16:31

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Πρόστιμο €309.339 στην Tottis Bingo για υπερκέρδη στις σοκολάτες

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:23

Bloomberg: Πώς οδηγηθήκαμε στην ψήφιση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ – Τα σημεία «κλειδιά»

Οικονομία
16/06/2026 - 16:17

Χατζηδάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:13

Πανελλαδικές: Πότε βγαίνουν οι προσωπικοί κωδικοί ασφαλείας για Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:10

Επιμένει ο Τραμπ: Ανοιχτό και χωρίς διόδια το Ορμούζ έως την Παρασκευή

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 16:05

Η Pizza Hut αλλάζει χέρια: Πώληση – ρεκόρ 2,7 δισ. δολαρίων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:02

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: 4 στους 10 Αμερικανούς δεν «βλέπουν» τις ΗΠΑ να αντέχουν άλλα 250 χρόνια

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:56

Μασκ: Απειλεί με αγωγή το ZDF για συκοφαντική δυσφήμιση

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:50

Τραμπ: Επαναφέρει το Ουκρανικό στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις στο Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:50

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα

Πολιτική
16/06/2026 - 15:33

Ανδρουλάκης: Στόχος μας η ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας - Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
16/06/2026 - 15:18

Κατρίνης: Στο σκοτάδι η Βουλή για το SAFE - Κυβερνητική αφωνία για την Τουρκία και τις νέες ευρωπαϊκές αμυντικές εξελίξεις

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 15:14

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Ορόσημο η ΑΜΚ – «Ψήφος» εμπιστοσύνης με τριπλό πρόσημο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:09

Amazon: Νέες επενδύσεις στην Αθήνα – Ενσωμάτωση ελληνικών σε Kindle και Alexa

Οικονομία
16/06/2026 - 15:02

«Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΜΕΔ»: Η επόμενη ημέρα στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:54

Σε καλοκαιρινό μοτίβο επανέρχεται ο καιρός χωρίς ακραία θερμικά φαινόμενα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:52

Η Ευρωβουλή ενέκρινε την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:47

Νέα παρέμβαση για το Ουκρανικό: Ο Λουκασένκο μιλά για συμβιβασμό και όχι για νίκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ