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Χάος στο αλβανικό κοινοβούλιο μετά τις καταγγελίες διαφθοράς κατά της κυβέρνησης Ράμα
Ειδήσεις
16:24 - 18 Δεκ 2025

Χάος στο αλβανικό κοινοβούλιο μετά τις καταγγελίες διαφθοράς κατά της κυβέρνησης Ράμα

Reporter.gr Newsroom
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Σκηνές πρωτοφανούς έντασης εκτυλίχθηκαν στο κοινοβούλιο της Αλβανίας, όπου βουλευτές της αντιπολίτευσης συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις, εν μέσω κλιμακούμενων καταγγελιών για εκτεταμένη διαφθορά που φέρονται να αγγίζουν τον στενό πυρήνα της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Η συνεδρίαση διακόπηκε όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης άναψαν φωτοβολίδες, πέταξαν νερό προς τον πρόεδρο της Βουλής και κατέλαβαν έδρανα που προορίζονται για μέλη της κυβέρνησης, επιχειρώντας να παραλύσουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας εντός της αίθουσας.

Αντιπολίτευση: «Δεν μπορεί να υπάρξει Βουλή με διεφθαρμένους»

Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος και πρώην πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης, δηλώνοντας: «Δεν μπορεί να υπάρξει Βουλή με αυτούς που κλέβουν και μετά το βάζουν στα πόδια. Ο νόμος και μόνο ο νόμος πρέπει να υπερισχύει».

Βουλευτές της αντιπολίτευσης απαίτησαν να δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο κατηγορητήριο που αφορά τις κατηγορίες εις βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκαλύψει την υπόθεση.

Στο επίκεντρο η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Η κρίση πυροδοτήθηκε μετά το αίτημα του Γραφείου του Ειδικού Εισαγγελέα, αρμόδιου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, προς το κοινοβούλιο, να επιτρέψει τη σύλληψη της Μπελίντα Μπαλούκου.

Η Βουλή, όπου το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Έντι Ράμα διαθέτει την πλειοψηφία, αναμένεται να ψηφίσει επί του αιτήματος αύριο, Παρασκευή, σε μια διαδικασία που παρακολουθείται στενά τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς.

Κατηγορίες για ευνοϊκή μεταχείριση σε μεγάλα έργα

Η Μπαλούκου, η οποία έχει διατελέσει και υπουργός Υποδομών και Ενέργειας και θεωρείται η στενότερη πολιτική σύμμαχος του Ράμα στο υπουργικό συμβούλιο, φέρεται, σύμφωνα με τις καταγγελίες, να συμμετέχει σε διεφθαρμένες πρακτικές με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών που υλοποιούν μεγάλα έργα υποδομών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έργα-κλειδιά για την πρωτεύουσα Τίρανα, όπως η κατασκευή σήραγγας και ο περιφερειακός οδικός άξονας της πόλης.

Οι υποθέσεις αυτές έχουν αναδειχθεί σε σύμβολο της σύγκρουσης κυβέρνησης - αντιπολίτευσης γύρω από τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση.

Μπαλούκου: «Λασπολογία και ψέματα»

Σε ομιλία της στη Βουλή τον περασμένο μήνα, η ίδια η Μπελίντα Μπαλούκου απέρριψε κατηγορηματικά τις εις βάρος της καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες: «Λασπολογία, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα».

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαστική εξουσία, υποστηρίζοντας πως δεν έχει τίποτα να κρύψει.

Το αποτέλεσμα της αυριανής ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας και πιθανή σύλληψη της Μπαλούκου αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό σημείο καμπής τόσο για την κυβέρνηση Ράμα όσο και για το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 17:01
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