Στο χείλος του δημοσιονομικού αδιεξόδου ο προϋπολογισμός της Γαλλίας για το 2026

Ο προϋπολογισμός της Γαλλίας για το 2026 βρίσκεται αντιμέτωπος με το «όλα ή τίποτα» την Παρασκευή, καθώς οι νομοθέτες σπεύδουν να αποτρέψουν ένα δημοσιονομικό αδιέξοδο σε έσχατες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμβιβαστικού νομοσχεδίου.

Σε αυτό το φόντο, μια κοινή επιτροπή από την Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία αναμένεται να συνεδριάσει προκειμένου να καταλήξει στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού, το οποίο στη συνέχεια θα τεθεί σε ψηφοφορία και στα δύο σώματα την ερχόμενη Τρίτη.

Πιθανή αποτυχία θα υποχρεώσει τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκονί να ζητήσει έκτακτη νομοθεσία που θα επιτρέπει τις δαπάνες, την είσπραξη φόρων και τον δανεισμό στο νέο έτος, έως ότου εγκριθεί κανονικός προϋπολογισμός. Ωστόσο, ένας τέτοιος νόμος θα προσέφερε μόνο μια βραχυπρόθεσμη λύση, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

«Η έκτακτη νομοθεσία δεν κάνει καμία επιλογή. Όμως χρειαζόμαστε, για παράδειγμα, να δαπανήσουμε περισσότερα για την άμυνα», δήλωσε ο Βιλερουά στο ραδιόφωνο France Inter.

Ένας ειδικός νόμος θα οδηγήσει επίσης σε έλλειμμα σημαντικά υψηλότερο από το επιθυμητό, πρόσθεσε, «διότι δεν περιλαμβάνει κανένα μέτρο εξοικονόμησης δαπανών ούτε φορολογικά μέτρα».

Η κυβέρνηση επιμένει σε δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από 5%

Σύμφωνα με το Reuters, οι επενδυτές και οι οίκοι αξιολόγησης παρακολουθούν στενά τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας, καθώς ο Λεκονί δυσκολεύεται να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα που φθάνει το 5,4% του ΑΕΠ φέτος — το υψηλότερο στην ευρωζώνη.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας επιμένει από τη μεριά της ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να διατηρήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το 5% το επόμενο έτος, έχοντας ήδη υποχωρήσει από τον αρχικό της στόχο του 4,7% έπειτα από δαπανηρές παραχωρήσεις για να εξασφαλίσει τη στήριξη των Σοσιαλιστών βουλευτών.

Η Γερουσία ενέκρινε τη Δευτέρα έναν προϋπολογισμό για το 2026 με δημοσιονομικό έλλειμμα 5,3%, αφού οι συντηρητικοί μπλόκαραν φορολογικές αυξήσεις που θα αντιστάθμιζαν ένα μεγαλύτερο του αναμενόμενου χρηματοδοτικό κενό στον προϋπολογισμό της κοινωνικής ασφάλισης, τον οποίο είχε εγκρίνει η κάτω βουλή.

Εικόνα «κατακερματισμένου κοινοβουλίου» στην ψηφοφορία

Ενόψει των συνομιλιών της Παρασκευής, οι Σοσιαλιστές στην κάτω βουλή απαιτούν οι εύποροι να πληρώσουν περισσότερα, ενώ οι συντηρητικοί δηλώνουν ότι θα απορρίψουν τις φορολογικές αυξήσεις.

Ακόμη κι αν επιτευχθεί συμφωνία την Παρασκευή, αυτή θα μπορούσε να ανατραπεί σε ψηφοφορία στην κάτω βουλή, η οποία έχει τον τελευταίο λόγο.

Και σε αυτή την περίπτωση όμως, η κυβέρνηση πιθανότατα θα καταθέσει έναν έκτακτο νόμο παράτασης για να αποφευχθεί ένα «λουκέτο» τύπου ΗΠΑ, πριν επαναφέρει πιο μόνιμη νομοθεσία για τον προϋπολογισμό στις αρχές του επόμενου έτους.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Λεκονί έχει ελάχιστα περιθώρια ελιγμών στο κατακερματισμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας, όπου οι μάχες για τον προϋπολογισμό έχουν ήδη οδηγήσει στην πτώση τριών κυβερνήσεων, αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία στις πρόωρες εκλογές του 2024.

Η αβεβαιότητα γύρω από τον γαλλικό προϋπολογισμό κοστίζει στη χώρα 0,2 ποσοστιαίες μονάδες ανάπτυξης, δήλωσε ο Βιλερουά.