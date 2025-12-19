Αμερικανική αγορά: Η Ελλάδα «καλύτερος τουριστικός προορισμός» για πέμπτη συνεχή χρονιά

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση του ελληνικού τουρισμού, καθώς τα συγκεκριμένα βραβεία βασίζονται αποκλειστικά σε ψηφοφορία του κοινού και στο χώρο των διεθνών ταξιδιών θεωρούνται ως υψηλής αξιοπιστίας και εγκυρότητας.

Κατά τη φετινή 22η διοργάνωση του θεσμού, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων σε όλες τις ηπείρους και σε περισσότερες από 90 κατηγορίες (καλύτερος προορισμός διεθνώς, καλύτερες πόλεις MICE, αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές αλυσίδες, εταιρείες παροχής τουριστικών υπηρεσιών, πιστωτικές κάρτες κ.ά.) διεξήχθη από τις 12 Δεκεμβρίου 2024 μέχρι την 31η Αυγούστου 2025 με τη συμμετοχή των συνδρομητών και των αναγνωστών του περιοδικού, στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοσή του.

Στην κατηγορία «Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός», τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Ιρλανδία και την τρίτη η Ισπανία.