Πούτιν: Έτοιμος για διάλογο με Μακρόν «εάν υπάρχει πολιτική βούληση»

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Γάλλο ομόλογό του, /Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «είναι έτοιμος να εμπλακεί σε διάλογο με τον Μακρόν» εάν υπάρχει «αμοιβαία πολιτική βούληση», δήλωσε ο Πεσκόφ, απαντώντας εκ μέρους του Κρεμλίνου στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου πως «θα ήταν ωφέλιμο να μιλήσουμε με τον Πούτιν» και πως «Ευρωπαίου και Ουκρανοί έχουμε συμφέρον να διαμορφώσουμε το πλαίσιο για να ξαναρχίσουμε αυτή τη συζήτηση».

Υπενθυμίζεται ότι στις δηλώσεις αυτές ο Εμανουέλ Μακρόν προέβη μετά τη Σύνοδο της Παρασκευής (19/12), στην οποία η ΕΕ αποφάσισε να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, με χορήγηση δανείου ύψους 90 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές της ανάγκες για την επόμενη διετία.

Παράλληλα, την Παρασκευή (19/12) άρχισαν να διεξάγονται συζητήσεις ανάμεσα σε Ευρωπαίους, Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, ενώ χθες (Σάββατο, 20/12), ο Ρώσος απεσταλμένος, Κιρίλ Ντμίτριεφ, άρχισε συνομιλίες με τους Γούιτκοφ και Κούσνερ, τις οποίες, μάλιστα, χαρακτήρισε ως «εποικοδομητικές», προσθέτοντας πως θα συνεχιστούν σήμερα.

Παρ’ όλα αυτά, το ενδεχόμενο μίας τριμερούς συνάντησης Ουκρανών – Ρώσων και Αμερικανών φαίνεται πως δεν είναι πολύ κοντά, παρά τις χθεσινές δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Κρεμλίνο, μέσω του Γιούρι Ουσάκοφ, διέψευσε πως πρόκειται να διοργανωθεί μία τέτοια συνάντηση, ενώ παράλληλα διεμήνυσε πως οι αλλαγές που πρότειναν Ευρωπαίοι και Ουκρανοί στο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ δεν αυξάνουν τις πιθανότητες να καταλήξουν σε συμφωνία.