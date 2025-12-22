Γερμανία: Μία στις τέσσερις εταιρείες περιμένει επιδείνωση της επιχειρηματικής της κατάστασης το 2026

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου ifo, περίπου το 26% των γερμανικών εταιρειών αναμένει επιδείνωση της επιχειρηματικής τους κατάστασης το 2026.

Πιο αναλυτικά, το 59% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν αναμένει καμία αλλαγή στην οικονομική τους κατάσταση την επόμενη χρονιά, ενώ μόνο το 14,9% ελπίζει σε βελτίωση.

«Οι εταιρείες παραμένουν εξαιρετικά επιφυλακτικές – δεν διακρίνεται πουθενά πνεύμα αισιοδοξίας», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών στο ifo. «Ελάχιστοι τομείς δείχνουν πραγματική αισιοδοξία για το 2026», συμπληρώνει.

Η επιφυλακτική διάθεση καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας. Και ειδικότερα:

Στον τομέα της μεταποίησης, το 55,3% των εταιρειών αναμένει να παραμείνει αμετάβλητη η κατάσταση, το 26,5% προβλέπει επιδείνωση και το 18,2% ελπίζει σε βελτίωση.

Ο τομέας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ξεχωρίζει θετικά, με το ποσοστό των αισιόδοξων εταιρειών (27,1%) να ξεπερνά εκείνο των απαισιόδοξων (12,7%).

Η εικόνα είναι παρόμοια στον τομέα των υπηρεσιών, με το 62,8% να αναμένει σταθερότητα, το 23,2% να προβλέπει αρνητική εξέλιξη και το 14% να ελπίζει σε βελτίωση.

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των απαισιόδοξων εκτιμήσεων στον τομέα του εμπορίου, με το 32,5% να περιμένει επιδείνωση.

Τέλος, η πρόβλεψη για τον κατασκευαστικό τομέα είναι επίσης υποτονική. Το 33,2% των εταιρειών αναμένει χειροτέρευση, το 56,5% δεν προβλέπει καμία αλλαγή το 2026 και μόνο το 10,3% ελπίζει σε καλύτερη επιχειρηματική κατάσταση. «Τα νούμερα είναι εκπληκτικά, δεδομένου ότι ο τομέας θα μπορούσε κανονικά να ελπίζει στο ανακοινωθέν πακέτο υποδομών. Δεν φαίνεται όμως να προκαλεί καμία άνοδο αυτό», σημειώνει ο Wohlrabe.