Περιφερειακές εκλογές Ισπανίας: Βαριά ήττα Σάντσεθ στην Εστρεμαδούρα, παλαιό «οχυρό» των σοσιαλιστών

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υπέστη σημαντική ήττα στις περιφερειακές εκλογές της Εστρεμαδούρας, στη δυτική Ισπανία, κατά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση για το Σοσιαλιστικό Κόμμα μετά την αποκάλυψη ενός σοβαρού σκανδάλου σεξουαλικής παρενόχλησης που εμπλέκει ανώτατα στελέχη του κόμματος.

Το Λαϊκό Κόμμα (PP) κατάφερε να επικρατήσει την Κυριακή στην περιοχή, ενώ η ακροδεξιά κέρδισε επίσης έδαφος. Σύμφωνα με τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα, με το 99% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, το PP συγκέντρωσε το 43% των ψήφων, εξασφαλίζοντας 29 από τις 65 έδρες στο περιφερειακό κοινοβούλιο, αυξάνοντας κατά μία έδρα σε σχέση με την προηγούμενη σύνθεση.

Αντίθετα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα είδε τις έδρες του να μειώνονται από 28 σε 18, χάνοντας περίπου 14 ποσοστιαίες μονάδες και 10 έδρες, με ποσοστό λίγο κάτω από 26%. Η Εστρεμαδούρα θεωρούνταν παραδοσιακά προπύργιο του PSOE, γεγονός που καθιστά την ήττα ακόμη πιο σημαντική.

Η υποστήριξη προς το ακροδεξιό Vox σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας το 17% και κερδίζοντας 11 έδρες, από τις πέντε που είχε το 2023. Το αποτέλεσμα αυτό δημιουργεί προοπτική ότι το Λαϊκό Κόμμα θα χρειαστεί τη στήριξη του Vox για να μπορέσει να κυβερνήσει στην περιφέρεια.

Οι πρόωρες εκλογές στην Εστρεμαδούρα, μια αγροτική περιοχή με περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους, θεωρούνται ενδεικτικές για τον αντίκτυπο που είχε το πρόσφατο σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης σε υψηλόβαθμο συνεργάτη του Σάντσεθ, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο κόμμα.

Τους τελευταίους μήνες, η δημοτικότητα του πρωθυπουργού έχει πληγεί από το εν λόγω σκάνδαλο, αλλά και από άλλες υποθέσεις διαφθοράς που εμπλέκουν κατώτερα στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Στο πλαίσιο αυτό, δικαστήριο διέταξε τη δίκη του πρώην υπουργού Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άβαλος, στενού συνεργάτη του Σάντσεθ, κατηγορούμενου για δωροδοκίες σε δημόσιες συμβάσεις, με την εισαγγελία να ζητά ποινή κάθειρξης 24 ετών. Το PSOE τον διέγραψε από το κόμμα, στο οποίο ανήκε από το 1981.

Παράλληλα, έρευνες για διαφθορά στρέφονται και προς τη σύζυγο του Σάντσεθ, Μπεγόνια Γκόμες, αλλά και τον μεγαλύτερο αδελφό του, Νταβίντ Σάντσεθ, συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας, ο οποίος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε την πολιτική επιρροή του αδελφού του για να εξασφαλίσει θέση υπεύθυνου για τις τέχνες στην επαρχιακή κυβέρνηση της Μπαδαχόθ το 2017. Η δίκη του προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2026, μαζί με δέκα ακόμα κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και ο σοσιαλιστής υποψήφιος για την προεδρία της περιφέρειας, Μιγκέλ Άνχελ Γαγιάρδο.

Οι εκλογές στην Εστρεμαδούρα θεωρούνται επίσης προπομπός του εκλογικού κύκλου που κορυφώνεται με τις εθνικές εκλογές του 2027, όταν λήγει η θητεία του Σάντσεθ. Τρεις ακόμη περιφέρειες υπό τον έλεγχο του Λαϊκού Κόμματος θα διεξάγουν εκλογές μέχρι τον Ιούνιο, με τους Σοσιαλιστές να βλέπουν αυτές τις αναμετρήσεις ως ευκαιρία να μετρήσουν τις απώλειες τους.