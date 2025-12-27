Ουκρανικό: Ασκήσεις ισορροπίας ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι

Αισιόδοξα μηνύματα στέλνει ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν αναμονή της συνάντησής του στη Φλόριντα με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να λείπουν, ωστόσο, και οι αιχμές κατά του Κρεμνλίνου.

Σε σχετική του ανάρτηση, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας που οικοδομεί η Ουκρανία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μεταπολεμική πορεία της χώρας και έκανε λόγο για έναν κοινό αναπτυξιακό σχεδιασμό με ορίζοντα το 2040.

Βασικά σημεία του αναπτυξιακού σχεδιασμού ΗΠΑ – Ουκρανίας

Πρώτη βασική παράμετρος είναι πως ο σχεδιασμός αυτός θα εγγυηθεί μακροπρόθεσμη ευημερία και μία βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στην περιοχή.

Μεταξύ των στρατηγικών εθνικών στόχων που έθεσε το Κίεβο είναι, σύμφωνα με τον Ζελένσκι:

η βελτίωση του προσδόκιμου ζωής,

η επιστροφή των εκτοπισμένων πολιτών,

η ενίσχυση του κατά κεφαλήν εισοδήματος,

η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και

η παροχή αξιόπιστων εγγυήσεων ασφάλειας.

Σημαντική θέση φαίνεται πως κατέχει η διευκόλυνση της Ουκρανίας για πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και η διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας, καθώς και η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έκανε καμία αναφορά σε τίποτα σχετικό με το ΝΑΤΟ.

Είχε, ωστόσο, προ ημερών σημειώσει ότι η ένταξη ή μην της χώρας στο ΝΑΤΟ δεν εξαρτάται από τις φιλοδοξίες του Κρεμλίνου, αλλά από την απόφαση της βορειοατλαντικής συμμαχίας και τη βούληση του ίδιου του Κιέβου. Στο σχέδιο των 20 σημείων, βέβαια, ρητή αναφορά στο ΝΑΤΟ δεν υπάρχει.

Αιχμές κατά της Μόσχας

Ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε και σήμερα (27/12) αιχμές κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι υποσκάπτει τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου. Δεν παρέλειψε, δε, να κρούσει και τον κώδωνα του κινδύνου για την τύχη της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι εάν δεν υπάρξει σαφής στήριξη και «κοινό όραμα» γαι την Ουκρανία, η Ρωσία θα επιτεθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αφού – όπως υποστήριξε – «δείχνει να έχει πρόθεση να συνεχίσει τον πόλεμο».

Το εδαφικό σε πρώτο πλάνο

Σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο WhatsApp ο Ζελένσκι τόνισε πως στην κορυφή της ατζέντας για τη συνάντησή του με τον Τραμπ βρίσκεται το εδαφικό, δηλαδή τι θα γίνει με το Ντονμπάς και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη και βρίσκεται στη γραμμή του μετώπου ελεγχόμενος επί του παρόντος από ρωσικές δυνάμεις.

Στα τμήματα της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς που δεν έχουν ακόμη καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις, η Ρωσία ζητά την απόσυρση των Ουκρανών στρατιωτών, με απώτερο στόχο να εξασφαλίσει πλήρη έλεγχο όλης της περιοχής, που περιλαμβάνει τα Ντονέτσκ και Λουχάνσκ. Η συμβιβαστική λύση που προτείνουν οι ΗΠΑ είναι η δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου σε περίπτωση που η Ουκρανία αποσύρει δυνάμεις, αν και το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο παραμένει ασαφές.

Δημοψήφισμα υπό προϋποθέσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα επί του σχεδίου Τραμπ, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών. Όπως εξήγησε, ένα τέτοιο χρονικό διάστημα αποτελεί «το ελάχιστο» για να διασφαλιστεί η οργάνωση της ψηφοφορίας και η ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Μόσχα αντιλαμβάνεται την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός σε περίπτωση δημοψηφίσματος, ωστόσο πιέζει για συντομότερο χρονοδιάγραμμα.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι παραμένει ασαφές αν η Ρωσία είναι έτοιμη να αποδεχθεί εξ αρχής το σχέδιο Τραμπ, δηλώνοντας πως, παρά τις πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, «θέλει να εμπιστεύεται μόνο τα λόγια των ηγετών».

Διεθνείς επαφές και διπλωματικός πυρετός

Παράλληλα με τις αμερικανικές πρωτοβουλίες, η διπλωματική κινητικότητα είναι έντονη. Ο Ζελένσκι συζήτησε τις εξελίξεις με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθεί η πίεση προς τη Μόσχα.

Ακόμη, τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με τη Ντάουνινγκ Στριτ, οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό με εταίρους και συμμάχους, με στόχο μια «βιώσιμη ειρήνη» στην Ουκρανία.

Η συνάντηση στη Φλόριντα και οι προθέσεις Τραμπ

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πως θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του εφόσον εκτιμούσε πως υπάρχει δυνατότητα σημαντικής διπλωματικής προόδου. Έχει, άλλωστε, δυσανασχετήσει στο παρελθόν για τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους προχωρούν οι διαπραγματεύσεις, δηλώνοντας ότι ο τερματισμός αυτού του πολέμου αποδείχτηκε πολύ πιο δύσκολος από όσο νόμιζε.

Εν τω μεταξύ, το βράδυ της Παρασκευής (26/12), ο Τραμπ είπε πως ο Ζελένσκι «δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω», φήνοντας να εννοηθεί ότι η τελική μορφή οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία περνά αποκλειστικά από τον Λευκό Οίκο.

Βέβαια, παρά τον αυστηρό τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του θα μπορούσε να αποδειχθεί «παραγωγική», ενώ αποκάλυψε ότι αναμένει να συνομιλήσει «σύντομα» και με τον πρόεδρο της Ρωσίας.

Η θέση της Μόσχας – Κλιμακούμενες επιθέσεις

Η Ρωσία δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιες προτάσεις ειρήνης θα μπορούσε να αποδεχθεί. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, είχε συνομιλίες με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ μετά την παραλαβή αμερικανικών προτάσεων για πιθανή συμφωνία. Σύμφωνα με ρωσικές αναφορές, ο Πούτιν φέρεται να εξέφρασε ότι θα μπορούσε να δεχθεί ανταλλαγή κάποιων εδαφών που ελέγχονται από ρωσικές δυνάμεις σε άλλα σημεία της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς.

Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες, η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην ουκρανική ενεργειακή υποδομή και έχει εντείνει πλήγματα στην περιοχή της Οδησσού, που φιλοξενεί τα κύρια λιμάνια της χώρας. Την Παρασκευή (26/12), ρωσική επίθεση στην πόλη Χάρκοβο προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, πριν τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/12), η Μόσχα εξαπέλυσε επίθεση με σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 40 πυραύλους, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές.

«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ώρα για κατεστραμμένα σπίτια και καμένα διαμερίσματα, κατεστραμμένα ενεργειακά εργοστάσια, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να λάβει απάντηση μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ζελένσκι στο X, καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να πιέσουν τη Μόσχα πιο σκληρά.

Επομένως, αυτό είναι ένα ακόμη θέμα που θα συζητηθεί, αφού ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα της αυξημένης πίεσης στη Ρωσία κατά τη συνάντηση με τον Τραμπ.

Νέες αιχμές από Πούτιν

Όσο ο Ζελένσκι ταξιδεύει προς τις ΗΠΑ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απηύθυνε νέα προειδοποίηση προς το Κίεβο, λέγοντας ότι «αν δεν επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα ειρηνικά, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της με τη χρήση βίας».

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πούτιν σημείωσε ότι διαπιστώνει πως το Κίεβο «δεν βιάζεται» να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα.