Πολιτικός σεισμός στο Κόσοβο: Ο Κούρτι επιστρέφει πανίσχυρος και αλλάζει τους συσχετισμούς

Μια εμφατική εκλογική νίκη για τον πρωθυπουργό του Κοσόβου, Άλμπιν Κούρτι, σηματοδοτεί την επάνοδο του εθνικιστή ηγέτη, τερματίζοντας το πολιτικό αδιέξοδο στο νεότερο κράτος της Ευρώπης και ενδέχεται να καθορίσει την εσωτερική και διεθνή του ατζέντα για τα επόμενα χρόνια.

Η επικράτηση ενισχύει τη λαϊκή εντολή του Κούρτι να προωθήσει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, όπως η επέκταση των κοινωνικών παροχών και οι αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Παράλληλα, ωστόσο, καλείται να αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων οι συνεχιζόμενες εντάσεις με τη Σερβία, καθώς και τα προβλήματα στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας, που υπολείπονται σε σύγκριση με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες.

Όπως αναφέρει το Reuters, με σχεδόν όλες τις ψήφους καταμετρημένες, το κόμμα του Άλμπιν Κούρτι, Vetevendosje, προηγείται με ποσοστό άνω του 49% στην ψηφοφορία της Κυριακής, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μόνο τη στήριξη πολύ μικρών κυβερνητικών εταίρων για να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Το αποτέλεσμα σηματοδοτεί μια σαφή ανατροπή για τον Κούρτι, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές του Φεβρουαρίου δεν είχε καταφέρει να συγκεντρώσει επαρκή αριθμό ψήφων ούτε να σχηματίσει συμμαχία με τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ως συνέπεια, το κοινοβούλιο παρέμεινε ουσιαστικά ανενεργό για το μεγαλύτερο μέρος του 2025, προκαλώντας πολιτικό αδιέξοδο και καθυστερήσεις στην εκταμίευση περίπου 1 δισ. ευρώ διεθνούς χρηματοδότησης, κρίσιμης για μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης.

Το ακριβές αποτύπωμα μιας νέας θητείας του Κούρτι παραμένει ασαφές, ωστόσο διακυβεύονται σημαντικά ζητήματα, όπως οι σχέσεις του Κοσόβου με τους παραδοσιακούς διεθνείς συμμάχους του, μεταξύ αυτών και οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και οι προσπάθειες ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες ο ίδιος ο Κούρτι στηρίζει.

«Πρόκειται για έναν πολιτικό σεισμό που διέλυσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα αισθανόμαστε τις συνέπειες αυτού του αποτελέσματος για την επόμενη δεκαετία», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Ιλίρ Ντέντα.

«Το Κόσοβο αποφάσισε να αντικαταστήσει τον πολιτικό πλουραλισμό με ένα μοντέλο πολύ ισχυρής κυβέρνησης και αδύναμης αντιπολίτευσης, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων».

Η ψήφος φέρνει ελπίδα αλλά και σκεπτικισμό

Η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής διεξήχθη κατά την περίοδο των εορτών, όταν η διασπορά του Κοσόβου βρίσκεται παραδοσιακά μαζικά στη χώρα, γεγονός που ενδέχεται να ευνόησε τον Κούρτι, ο οποίος είχε εκλεγεί και το 2021. Σύμφωνα με δημοσκόπηση εξόδου της Ubo Consulting, το 61,7% των ψηφοφόρων της διασποράς στήριξε το κόμμα του πρωθυπουργού.

«Είμαστε κουρασμένοι από αυτόν τον εννεάμηνο αποκλεισμό που μας κόστισε τα νεύρα μας, στοίχισε στο Κόσοβο εκατομμύρια ευρώ και καθυστέρησε την ανάπτυξή μας. Με αυτό το αποτέλεσμα υπάρχει λύση, γι’ αυτό και είμαστε χαρούμενοι», δήλωσε ο 58χρονος Ταχίρ Σαμπάνι, που ζει στη Γερμανία και επέστρεψε στην Πρίστινα για να ψηφίσει.

Ωστόσο, άλλοι ψηφοφόροι ζητούν άμεσες αλλαγές μετά το πολιτικό αδιέξοδο, ιδίως στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της υγείας και της παιδείας.

«Πρέπει να συγκροτηθούν οι θεσμοί και το κράτος να συνεχίσει να λειτουργεί. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, όπως είπε και ο πρωθυπουργός. Πρέπει να εγκριθεί ο προϋπολογισμός, να κυρωθούν διεθνείς συμφωνίες και να υπάρξει πρόοδος», δήλωσε ο 52χρονος ψηφοφόρος από την Πρίστινα, Σκέντερ Χαλίμι.

Υποχώρηση των εντάσεων στον Βορρά

Το Κόσοβο ανακήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008 με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά και τη νατοϊκή αεροπορική εκστρατεία του 1999 κατά των σερβικών δυνάμεων, οι οποίες επιχειρούσαν να καταστείλουν την εξέγερση της αλβανικής πλειοψηφίας, που αποτελεί περίπου το 90% του πληθυσμού.

Παρά τη διεθνή υποστήριξη, η χώρα των 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων συνεχίζει να αντιμετωπίζει φτώχεια, πολιτική αστάθεια και οργανωμένο έγκλημα. Αν και περισσότερα από 100 κράτη αναγνωρίζουν την κρατική υπόσταση του Κοσόβου, η Σερβία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ρωσία και αρκετές ακόμη χώρες δεν το πράττουν.

Οι εντάσεις με τη Σερβία κλιμακώθηκαν βίαια το 2023, οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιβολή κυρώσεων κατά του Κοσόβου, εν μέρει λόγω των πολιτικών του Κούρτι απέναντι στη σερβική μειονότητα που εξακολουθεί να ζει στο βόρειο τμήμα της χώρας. Τα μέτρα αυτά εκτιμάται ότι κόστισαν σημαντικά στο Κόσοβο.

Παρότι οι εξελίξεις αυτές έπληξαν τη φήμη του Κούρτι τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, η ΕΕ ανακοίνωσε την άρση των κυρώσεων ακριβώς με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου αυτόν τον μήνα.

«Νομίζω ότι το εκλογικό σώμα το εξέλαβε ως ένδειξη ότι δεν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ της κυβέρνησης Κούρτι και της Δύσης», σχολίασε ο Ντέντα.