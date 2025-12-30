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Γεωργιάδης: Μεσοπρόθεσμο 2025 - Το ΕΣΥ αλλάζει με νέες υποδομές και ψηφιακά εργαλεία
Υγεία
19:06 - 30 Δεκ 2025

Γεωργιάδης: Μεσοπρόθεσμο 2025 - Το ΕΣΥ αλλάζει με νέες υποδομές και ψηφιακά εργαλεία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτηση του στο Facebook ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο πέτυχε και υπερκάλυψε τον στόχο απορρόφησης των πόρων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2025 για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, φτάνοντας τα 615 εκατ. € το 2025 και τα 400 εκατ. € το 2024, με συνολικές επενδύσεις πάνω από 1 δισ. € τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι πόροι αυτοί αξιοποιήθηκαν για:

  • Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας
  • Προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
  • Προγράμματα προληπτικού ελέγχου και δωρεάν απογευματινά χειρουργεία
  • Ψηφιακά εργαλεία όπως MyHealthApp και 1566
  • Μεταρρύθμιση ψυχικής υγείας και ποιοτική φροντίδα στο σπίτι

Στόχος του Υπουργείου είναι να συνεχιστεί η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες με σχέδιο και συνέπεια.

Πιο αναλυτικά, η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη αναφέρει τα εξής:

«Η σημερινή ημέρα είναι ακόμα ένα ορόσημο για τη συστηματική και επίμονη εργασία όλων μας στο Υπουργείο Υγείας τα τελευταία 2 χρόνια. Για ακόμα μία χρονιά όχι μόνο πετύχαμε τον στόχο απορρόφησης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2025 για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και τον υπερβήκαμε σημαντικά.

Κλείνουμε τη χρονιά πετυχαίνοντας απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 615.000.000€, υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά 22%.

Για 2η συνεχή χρονιά πετυχαίνουμε, σε πείσμα των ψευδολογούντων, ρεκόρ απορροφητικότητας καθώς και το 2024 οι πόροι που αξιοποιήθηκαν ανήλθαν στα 400.000.000€ υπερκαλύπτοντας τον σχετικό στόχο κατά 71%.

Τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 1 δισεκατομμύριο Ευρώ έχει επενδυθεί προς όφελος των Ελλήνων Πολιτών για:

εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υποδομών των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας

⁠προμήθεια νέου και πρωτοποριακού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

⁠διενέργεια εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου για τα μείζονα νοσήματα σε εκατομμύρια συμπολίτες μας

⁠διενέργεια δεκάδων χιλιάδων δωρεάν απογευματινών χειρουργείων μειώνοντας δραστικά τη λίστα αναμονής

⁠εισαγωγή νέων ψηφιακών εργαλείων όπως το Myhealthapp και το 1566 για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών για τα ραντεβού τους, τα φάρμακά τους και την εν γένει επικοινωνία τους με το σύστημα υγείας

⁠μεταρρύθμιση της Ψυχικής Υγείας

⁠ποιοτική φροντίδα ασθενών στο σπίτι

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας άλλαξε και οι Έλληνες πολίτες καθώς τα έργα ολοκληρώνονται θα απολαμβάνουν όλο και ποιοτικότερες υπηρεσίες.

Συνεχίζουμε το έργο μας με σχέδιο και όρεξη για δουλειά»

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