2026: Χρονιά κρίσης ή απαρχή μιας νέας εποχής; Τα κρίσιμα διακυβεύματα

Το 2026 προδιαγράφεται ως ένα έτος καμπής — όχι απαραίτητα λόγω ενός και μόνο κοσμοϊστορικού γεγονότος, αλλά εξαιτίας της σύμπτωσης πολλών παραγόντων που επανακαθορίζουν το παγκόσμιο τοπίο. Πολιτικές αναμετρήσεις, γεωπολιτικές ρήξεις, οικονομικές ανακατατάξεις και τεχνολογικές επιταχύνσεις συνθέτουν μια χρονιά που μπορεί να καθορίσει το δεύτερο μισό της τρέχουσας δεκαετίας.

Η παγκόσμια οικονομία σε φάση επιβράδυνσης

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF) και του Peterson Institute for International Economics, η παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 προβλέπεται να κινηθεί γύρω στο 2,9 %, έναντι περίπου 3,1 % το 2025. Πρόκειται για μια σταδιακή, αλλά σταθερή επιβράδυνση που αποτυπώνει την κόπωση των αγορών μετά από χρόνια αυξημένων επιτοκίων και παρατεταμένων εμπορικών εντάσεων.

Η ευρωζώνη αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλή τροχιά, καθώς η επίμονη σύγκρουση εμπορικών πολιτικών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και στις εξαγωγές. Η Κομισιόν έχει ήδη αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις ανάπτυξης για το 2026, επισημαίνοντας πως ο «νέος εμπορικός προστατευτισμός» των ΗΠΑ λειτουργεί ως φρένο στην παγκόσμια ζήτηση.

Η Ασία εξακολουθεί να οδηγεί την παγκόσμια ανάπτυξη, με την Ινδία να προβλέπεται από το ΔΝΤ ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία, με ρυθμό 6,4 %. Ωστόσο, οι ανισορροπίες στις αγορές εργασίας και οι πληθωριστικές πιέσεις θέτουν νέα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα αυτής της ανάπτυξης.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες: ανάπτυξη γύρω στο 2%, πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, χάρη στη σταθερότητα του τουρισμού και στις ξένες επενδύσεις που συνεχίζουν να ρέουν, αν και με μικρότερη δυναμική. Ωστόσο, οι εξωτερικοί κίνδυνοι —όπως η αύξηση του κόστους ενέργειας ή οι διακυμάνσεις στην αγορά κεφαλαίου— παραμένουν υπαρκτοί.

Η ελληνική κυβέρνηση θα κληθεί επίσης να διαχειριστεί την επόμενη φάση απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ οι πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό της χώρας θα παρακολουθούνται στενά από τις αγορές.

Το νέο γεωπολιτικό τοπίο

Το 2026 (ελπίζουμε πως) δεν θα είναι χρονιά μεγάλων πολέμων — αλλά ενδέχεται να αποδειχθεί χρονιά όπου θα δοκιμαστούν οι ισορροπίες ισχύος που διαμορφώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Η ένταση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα παραμένει ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η παγκόσμια γεωπολιτική. Οι συγκρούσεις πλέον δεν αφορούν μόνο το εμπόριο, αλλά και την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τον έλεγχο της πληροφορίας και την ενεργειακή αυτάρκεια.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στα ανατολικά της σύνορα, οι πιέσεις για στρατηγική αυτονομία και η ανάγκη επανεκκίνησης της βιομηχανικής της βάσης φέρνουν την ΕΕ μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις. Η συζήτηση για κοινό αμυντικό μηχανισμό και ενιαία φορολογική πολιτική αναμένεται να ενταθεί μέσα στο 2026, καθώς πλησιάζουν οι επόμενες ευρωεκλογές.

Στη Μέση Ανατολή, το γεωπολιτικό σκηνικό παραμένει εύθραυστο. Οι ενεργειακές αγορές θα παρακολουθούν στενά τη στάση των πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Κόλπου, καθώς η μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια επιβραδύνεται από τις πολιτικές συγκρούσεις και την απροθυμία για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Η Αφρική, από την άλλη, ετοιμάζεται για μια σειρά κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων: στην Ουγκάντα (Ιανουάριος), στη Ζάμπια (Αύγουστος), στο Μπενίν (Απρίλιος) και στην Αιθιοπία (Ιούνιος). Οι χώρες αυτές βρίσκονται σε κρίσιμες μεταβάσεις — κοινωνικές, δημογραφικές και πολιτικές — που μπορεί να αναδιαμορφώσουν τη σχέση τους με διεθνείς θεσμούς και επενδυτές.

Πολιτικές αναμετρήσεις με διεθνή αντίκτυπο

Αν και οι μεγαλύτερες δυτικές δυνάμεις δεν έχουν προγραμματισμένες εθνικές εκλογές για το 2026, η χρονιά θα λειτουργήσει ως πολιτικό βαρόμετρο για την επόμενη περίοδο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η νέα κυβέρνηση θα διανύει το δεύτερο έτος της θητείας της — το οποίο, παραδοσιακά, αποτελεί περίοδο επαναπροσδιορισμού στρατηγικής. Οι σχέσεις με την Ευρώπη, η στάση απέναντι στην Κίνα και οι εσωτερικές πιέσεις για κοινωνική πολιτική θα είναι τα τρία μεγάλα πεδία σύγκρουσης.

Στην Ευρώπη, οι τοπικές εκλογές στο Μπάντεν-Βίρτεμπεργκ (Μάρτιος 2026) θεωρείται ενδεικτική για τη δυναμική των κομμάτων στη Γερμανία. Παράλληλα, στη Γαλλία η πολιτική κρίση αναμένεται να συνεχιστεί, με τα κινήματα λαϊκισμού να διεκδικούν επιρροή, προκαλώντας αναδιάταξη των παραδοσιακών κομματικών χαρτών.

Οικονομική αβεβαιότητα και τεχνολογική επιτάχυνση

Η οικονομία του 2026 θα κινηθεί σε ένα παράδοξο πλαίσιο: επιβράδυνση με ταυτόχρονη τεχνολογική έκρηξη. Τα μεγάλα τεχνολογικά συνέδρια, όπως το CES 2026 στο Λας Βέγκας και το Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, αναμένεται να αποκαλύψουν την επόμενη γενιά καινοτομιών στην τεχνητή νοημοσύνη, στην κυβερνοασφάλεια και στις επικοινωνίες 6G.

Η σχέση ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και στην οικονομική ανισότητα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης σε διεθνή φόρα, όπως το World Economic Forum του Νταβός και η Σύνοδος G20 που θα διεξαχθεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η προσοχή των ηγετών θα στραφεί επίσης στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην αγορά εργασίας — και στον κίνδυνο κοινωνικών αναταραχών λόγω αυτοματοποίησης.

Το περιβαλλοντικό στοίχημα και η πράσινη οικονομία

Το 2026 συμπίπτει με την κρίσιμη φάση υλοποίησης των δεσμεύσεων της Συμφωνίας του Παρισιού. Πολλές χώρες θα πρέπει να αποδείξουν ότι οι στόχοι μηδενικών εκπομπών έως το 2050 είναι εφικτοί — κάτι που φαντάζει ολοένα δυσκολότερο.

Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα 3 τρισ. δολάρια, όμως η πρόοδος δεν είναι ομοιογενής: η Ευρώπη προχωρά ταχύτερα, ενώ η Ασία και η Αφρική προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα.

Το πολιτικό και οικονομικό αφήγημα του 2026

Συνολικά, το 2026 προμηνύεται ως χρονιά μεταβατική αλλά καθοριστική. Η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζει την αντοχή της απέναντι στην αβεβαιότητα· οι γεωπολιτικές ισορροπίες μετατοπίζονται προς ένα νέο, πολυπολικό σύστημα· και οι κοινωνίες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τι σημαίνει ανάπτυξη, πρόοδος και ασφάλεια.

Η ιστορία διδάσκει ότι τέτοιες περίοδοι αβεβαιότητας συχνά ανοίγουν τον δρόμο για μεγάλες αλλαγές. Το αν το 2026 θα καταγραφεί ως χρονιά κρίσης ή ως απαρχή μιας νέας εποχής θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι ηγεσίες θα μπορέσουν να διαχειριστούν —με νηφαλιότητα και διορατικότητα— τις δυνάμεις που διαμορφώνουν τον κόσμο του αύριο.