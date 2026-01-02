FT: Ζήτημα διαφάνειας για τη Λαγκάρντ; Δηλώνει αποδοχές 50% πάνω από τον μισθό της στην ΕΚΤ

Σημαντικά υψηλότερες από τον επίσημα ανακοινωμένο μισθό της είναι οι συνολικές αποδοχές της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, η οποία φέρνει στο φως το περιορισμένο επίπεδο διαφάνειας που επικρατεί στην ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τις αμοιβές των ανώτατων στελεχών της.

Βάσει των υπολογισμών της εφημερίδας, η Λαγκάρντ έλαβε το 2024 συνολικές αποδοχές ύψους περίπου 726.000 ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 56% σε σχέση με τον βασικό ετήσιο μισθό των 466.000 ευρώ που αναφέρεται στην επίσημη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η διαφορά αυτή προκύπτει από πρόσθετες παροχές και αμοιβές που δεν αναλύονται πλήρως στα δημόσια έγγραφα της ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας λαμβάνει εκτιμώμενες παροχές σε είδος ύψους περίπου 135.000 ευρώ για στέγαση και άλλες δαπάνες, οι οποίες δεν αποκαλύπτονται αναλυτικά στην ετήσια έκθεση. Παράλληλα, εισπράττει περίπου 125.000 ευρώ για τη συμμετοχή της ως ένα από τα 18 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), της λεγόμενης «τράπεζας των κεντρικών τραπεζών».

Ούτε αυτές οι αποδοχές αναφέρονται στα επίσημα στοιχεία της ΕΚΤ, ενώ η ίδια η BIS δημοσιοποιεί μόνο το συνολικό ποσό αμοιβών για όλα τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, χωρίς επιμέρους ανάλυση.

Η σύγκριση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ είναι ενδεικτική: ο Τζερόμ Πάουελ αμείβεται με 203.000 δολάρια ετησίως (περίπου 172.720 ευρώ), ποσό που καθορίζεται από την αμερικανική ομοσπονδιακή νομοθεσία. Έτσι, η Λαγκάρντ αμείβεται σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερο από τον επικεφαλής της Fed. Επιπλέον, ο Πάουελ δεν λαμβάνει καμία αμοιβή για τη συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο της BIS, καθώς η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει σε κρατικούς αξιωματούχους να πληρώνονται από μη αμερικανικούς οργανισμούς.

Παρότι οι συνολικές αποδοχές της Λαγκάρντ υπολείπονται κατά πολύ των αμοιβών διευθυνόντων συμβούλων μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων —ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Ζέβινγκ, κέρδισε 9,8 εκατ. ευρώ το 2024— η ανάλυση των Financial Times αναδεικνύει ένα θεσμικό κενό διαφάνειας.

Ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος του γερμανικού αριστερού κόμματος BSW, Φάμπιο ντε Μάσι, χαρακτήρισε «σκανδαλώδες» το γεγονός ότι ο επικεφαλής της Deutsche Bank «παρέχει στο κοινό πιο αναλυτική εικόνα των αποδοχών του από ό,τι η πρόεδρος της ΕΚΤ».

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν υπόκειται στους ίδιους αυστηρούς κανόνες διαφάνειας που ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες υποχρεούνται να δημοσιοποιούν «πλήρη και αξιόπιστη εικόνα των αποδοχών» των μελών της διοίκησής τους.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ακόμη και μόνο ο βασικός μισθός της Κριστίν Λαγκάρντ αρκεί για να την καταστήσει την ακριβοπληρωμένη αξιωματούχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά, ο βασικός μισθός της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι κατά 21% χαμηλότερος.

Οι υπολογισμοί της εφημερίδας βασίστηκαν στις ετήσιες εκθέσεις της ΕΚΤ και της BIS, καθώς και σε τεχνικό έγγραφο που περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις αμοιβών των ανώτατων αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας. Ωστόσο, η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει τις εισφορές της ΕΚΤ στη σύνταξη της Λαγκάρντ, ούτε το κόστος του προγράμματος υγείας και των ασφαλιστικών καλύψεων, λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων.