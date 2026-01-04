Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν 16 ακόμη θύματα της φονικής πυρκαγιάς

Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή 4/1 ότι αναγνώρισε 16 ακόμα από τα 40 θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μπαρ στο ορεινό θέρετρο Κραν Μοντανά, στη νότια Ελβετία, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Πρόκειται για μια από τις πλέον τραγικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, σύμφωνα με το Reuters.

Με την τελευταία ταυτοποίηση, ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων θυμάτων φτάνει τα 24. Στα νέα θύματα περιλαμβάνονται 10 Ελβετοί, δύο Ιταλοί, ένα άτομο με διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένας Ρουμάνος, ένας Γάλλος και ένας Τούρκος. Οι αρχές του καντονιού Βάλε δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματα των θυμάτων.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι αρχές εργάζονται για την ταυτοποίηση των υπολοίπων θυμάτων και την πλήρη καταγραφή της καταστροφής. Το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και την Ευρώπη συνολικά, προκαλώντας κύμα συλλυπητηρίων και στήριξης προς τις οικογένειες των θυμάτων.