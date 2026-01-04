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Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 26 νεκροί και 14 αγνοούμενοι από ανατροπή σκάφους
Ειδήσεις
18:10 - 04 Ιαν 2026

Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 26 νεκροί και 14 αγνοούμενοι από ανατροπή σκάφους

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 14 εξακολουθούν να αγνοούνται στη βορειοανατολική Νιγηρία, μετά την ανατροπή μιας λέμβου που μετέφερε αγρότες και ψαράδες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης της περιοχής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το Σάββατο σε ποταμό που διασχίζει την πολιτεία Τζιγκάουα, με προορισμό την πολιτεία Γιόμπε. Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Γκότζε, εκτελεστικό διευθυντή της υπηρεσίας διάσωσης της Γιόμπε, «μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 26 πτώματα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται».

Μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 13 επιβάτες, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους για αύξηση των θυμάτων, καθώς 14 άτομα παραμένουν αγνοούμενα. Οι υπηρεσίες διάσωσης συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες, με στόχο τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Η τραγωδία αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής όταν χρησιμοποιούν τα ποτάμια ως κύριο μέσο μετακίνησης, ιδιαίτερα σε απομονωμένες περιοχές με περιορισμένα μέσα ασφαλείας.

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