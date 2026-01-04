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Μαδρίτη: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα
Ειδήσεις
18:59 - 04 Ιαν 2026

Μαδρίτη: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα

Reporter.gr Newsroom
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Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν την Κυριακή μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία στη Μαδρίτη, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και σε αεροπορικές επιδρομές στο Καράκας και τις γύρω περιοχές.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ, με εικόνες που κατηγορούσαν τον Ντόναλντ Τραμπ για εκμετάλλευση των πετρελαϊκών πόρων της χώρας, ενώ κυμάτιζαν σημαίες του Podemos, του Ισπανικού Κομμουνιστικού Κόμματος και της Βενεζουέλας.

Η ηγεσία των κομμάτων που συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες καταδίκασε έντονα τις ενέργειες των ΗΠΑ. Η Ιόνε Μπελάρα, γενική γραμματέας των Podemos, χαρακτήρισε τον Τραμπ «Χίτλερ της εποχής μας», καλώντας την Ισπανία να διακόψει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ. Ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Ενρίκε Σαντιάγο, τόνισε την αδράνεια της ΕΕ στην καταδίκη της «τεράστιας παραβίασης του διεθνούς δικαίου».

Σημειώνεται ότι ο Μαδούρο κρατείται στη Νέα Υόρκη, αναμένοντας τη δίκη του για κατηγορίες σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα ηγηθούν της μεταβατικής διαδικασίας στη Βενεζουέλα και θα αξιοποιήσουν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που είχε ήδη χορηγήσει άσυλο στον υποψήφιο της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, κατήγγειλε την επέμβαση ως «παράνομη και επικίνδυνη», ζητώντας «δίκαιη και διαλογική μετάβαση» στη Βενεζουέλα και επανέλαβε τις επικρίσεις του σε επιστολή προς το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

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