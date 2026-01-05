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O πρόεδρος της Κολομβίας σήκωσε το γάντι που πέταξε ο Τραμπ, με μία σκληρή δήλωση
Ειδήσεις
10:55 - 05 Ιαν 2026

O πρόεδρος της Κολομβίας σήκωσε το γάντι που πέταξε ο Τραμπ, με μία σκληρή δήλωση

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δεν άφησε αναπάντητες τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ότι μπορεί να έχει τη... μοίρα του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Πέτρο έκανε μία αυστηρή δήλωση:

«Δεν είμαι παράνομος, ούτε είμαι ναρκο-έμπορος, μόνο έχω ως περιουσία το οικογενειακό μου σπίτι που ακόμα πληρώνω με τον μισθό μου. Οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί έχουν δημοσιευτεί. Κανείς δεν μπόρεσε να πει ότι έχω ξοδέψει περισσότερα από τον μισθό μου. Δεν είμαι άπληστος» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι εάν βομβαρδίσουν περιοχές που δρουν τα καρτέλ κοκαΐνης θα σκοτώσουν αθώα παιδιά, καθώς τα καρτέλ «στρατολογούν ανήλικους για να μην βομβαρδιστούν οι αρχηγοί τους».

Επίσης, αναφέρει ότι «αν βομβαρδίσετε αγρότες, θα γίνουν χιλιάδες αντάρτες στα βουνά» και αν οι ΗΠΑ συλλάβουν «τον πρόεδρο που μεγάλο μέρος του λαού θέλει και σέβεται, θα απελευθερώσουν τον λαϊκό ιαγουάρο (την οργή του λαού σε ελεύθερη μετάφραση)».

«Εχω τεράστια εμπιστοσύνη στον λαό μου και γι' αυτό του έχω ζητήσει να υπερασπιστεί τον πρόεδρο, από οποιαδήποτε βίαιη παράνομη πράξη εναντίον του. Ο τρόπος να υπερασπιστώ τον εαυτό μου είναι να πάρει ο λαός την εξουσία σε όλους τους δήμους της χώρας. Η εντολή μου στις δυνάμεις ασφαλείας είναι να μην πυροβολούν τον λαό, αλλά τον εισβολέα» τόνισε ο Πέτρο.

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