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Κραν Μοντανά: Ολοκληρώθηκε η πρώτη πράξη του δράματος με την ταυτοποίηση των σορών
Ειδήσεις
21:40 - 05 Ιαν 2026

Κραν Μοντανά: Ολοκληρώθηκε η πρώτη πράξη του δράματος με την ταυτοποίηση των σορών

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη.

Συνολικά 40 άνθρωποι, ηλικίας από 14 έως 39 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε μια νύχτα που ξεκίνησε ως εορταστική εκδήλωση για την υποδοχή του νέου έτους και κατέληξε σε ανείπωτη καταστροφή.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι 15 από τα θύματα ήταν κάτω των 18 ετών. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων, ενώ συνεχίζεται η ταυτοποίηση των τραυματιών, αρκετοί από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται ποινική έρευνα σε βάρος των διαχειριστών του μπαρ όπου εκδηλώθηκε το τραγικό συμβάν, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Ερωτήματα προκαλούνται και για τους ελέγχους των αρχών σχετικά με τη λειτουργία και την αδειοδότηση του χώρου.

Η ποινική έρευνα κατά των Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, διαχειριστών του μπαρ, είναι σε εξέλιξη. Αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων κατηγορίες για ανθρωποκτονίες εξ αμελείας.

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