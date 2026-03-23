Ταυτοποιήθηκε δεύτερο άτομο για τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση και του δεύτερου ατόμου που φέρεται να βρισκόταν στο αιματηρό περιστατικό, με πιθανό οπαδικό κίνητρο, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ο 20χρονος Κλεομένης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης το βράδυ της 12ης Μαρτίου.

Σύμφωνα το ΑΠΕ, πρόκειται για έναν 21χρονο, ο οποίος είχε τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών και τις τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί.

Το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να ήταν παρόν τη νύχτα του περιστατικού, μαζί με το θύμα και τον 19χρονο που έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος.

Σε βάρος τόσο του 21χρονου όσο και του 19χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κατηγορία που σχετίζεται με την επίθεση στον 23χρονο, ο οποίος κατηγορείται και κρατείται προσωρινά για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε βάρος του Κλεομένη.

Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, καθώς και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.