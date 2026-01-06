Ολλανδία: Αναστολή όλων των δρομολογίων των τραίνων και ακύρωση πτήσεων λόγω παγετού

Εξαιτίας του παγετού, όλα τα δρομολόγια των τρένων έχουν ανασταλεί, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Η Ολλανδική Εταιρεία Σιδηροδρόμων (NS) ανακοίνωσε ότι δεν θα εκτελούνται σιδηροδρομικές διαδρομές μέχρι τουλάχιστον τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας), λόγω των σοβαρών δυσκολιών που προκάλεσαν οι χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι.

Στο αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ, η αεροπορική εταιρεία KLM ακύρωσε τουλάχιστον 300 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, σύμφωνα με το Reuters.