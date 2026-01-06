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Ολλανδία: Αναστολή όλων των δρομολογίων των τραίνων και ακύρωση πτήσεων λόγω παγετού
Ειδήσεις
09:30 - 06 Ιαν 2026

Ολλανδία: Αναστολή όλων των δρομολογίων των τραίνων και ακύρωση πτήσεων λόγω παγετού

Reporter.gr Newsroom
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Η κακοκαιρία με σφοδρές χιονοπτώσεις συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην Ολλανδία για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Εξαιτίας του παγετού, όλα τα δρομολόγια των τρένων έχουν ανασταλεί, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Η Ολλανδική Εταιρεία Σιδηροδρόμων (NS) ανακοίνωσε ότι δεν θα εκτελούνται σιδηροδρομικές διαδρομές μέχρι τουλάχιστον τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας), λόγω των σοβαρών δυσκολιών που προκάλεσαν οι χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι.

Στο αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ, η αεροπορική εταιρεία KLM ακύρωσε τουλάχιστον 300 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, σύμφωνα με το Reuters.

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