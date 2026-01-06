Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο υπόσχεται να γίνει η χώρα «ενεργειακό κέντρο» της Αμερικής

«Θα κάνουμε τη Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο της Αμερικής», είπε η Ματσάδο, προσθέτοντας πως «θα φέρουμε κράτος δικαίου, θα ανοίξουμε τις αγορές», ενώ τόνισε ότι «θα χρειαστούμε ασφάλεια για τις ξένες επενδύσεις». Η πολιτικός, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2025, διαβεβαίωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει «το ταχύτερο δυνατό» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν την υποστηρίζει για την ανάληψη της ηγεσίας.