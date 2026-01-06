«Θα κάνουμε τη Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο της Αμερικής», είπε η Ματσάδο, προσθέτοντας πως «θα φέρουμε κράτος δικαίου, θα ανοίξουμε τις αγορές», ενώ τόνισε ότι «θα χρειαστούμε ασφάλεια για τις ξένες επενδύσεις». Η πολιτικός, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2025, διαβεβαίωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει «το ταχύτερο δυνατό» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν την υποστηρίζει για την ανάληψη της ηγεσίας.
11:10 - 06 Ιαν 2026
Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο υπόσχεται να γίνει η χώρα «ενεργειακό κέντρο» της Αμερικής
Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, δήλωσε χθες (Δευτέρα, 5/1) ότι σκοπεύει να μετατρέψει τη χώρα της, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, «στο ενεργειακό κέντρο της Αμερικής», δύο ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ.