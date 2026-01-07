Η κρίση της γερμανικής βιομηχανίας βαθαίνει: Πτώση οικονομικής δραστηριότητας σε 8 κρατίδια

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, η οικονομική παραγωγή μειώθηκε στα μισά από τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με νέους υπολογισμούς του Ινστιτούτου ifo. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε το Σάαρλαντ με μείωση 0,6%, ενώ ακολούθησαν η Ρηνανία-Παλατινάτο και το Σλέσβιχ-Χολστάιν, αμφότερα με πτώση 0,4%.

«Η βιομηχανία παραμένει σε κρίση και ο διαρθρωτικός μετασχηματισμός επιβαρύνει ορισμένα κρατίδια περισσότερο από άλλα», δήλωσε ο οικονομολόγος του ifo, Ρόμπερτ Λέμαν. «Σε κάποια κρατίδια, ωστόσο, η ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών αντισταθμίζει την αδυναμία της βιομηχανίας».

Αντίθετα, θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατέγραψαν το Αμβούργο (+0,6%), η Κάτω Σαξονία (+0,2%) και η Σαξονία (+0,1%). Παρότι η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε επίσης στη Βάδη-Βυρτεμβέργη (+0,2%) και τη Βαυαρία (+0,5%), εκτιμάται ότι συνολικά η οικονομία των δύο αυτών νότιων κρατιδίων θα συρρικνωθεί σε ετήσια βάση το 2025.

«Στον νότο της χώρας γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αποτελούν πρόσθετο βάρος για μια βιομηχανία που ήδη δοκιμάζεται», σημείωσε ο Λέμαν.

Υπάρχουν, ωστόσο, και ενδείξεις αισιοδοξίας: αν και η οικονομική παραγωγή μειώθηκε στο Βερολίνο (-0,2%) και αυξήθηκε μόλις οριακά στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία (+0,1%) και τη Βρέμη (+0,2%), και τα τρία αυτά κρατίδια βρίσκονται σε τροχιά συνολικής ανάπτυξης για το σύνολο του 2025.

Σύμφωνα με το ifo, οι μεγάλες αποκλίσεις στην οικονομική πορεία των επιμέρους κρατιδίων οφείλονται κυρίως στη διαφορετική περιφερειακή οικονομική δομή τους, καθώς και στις εμπορικές και οικονομικές τους σχέσεις με το εξωτερικό.