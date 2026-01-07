Δέσμευση 35 κρατών για παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία – Οι προβλέψεις του σχεδίου για ειρηνευτική δύναμη

Ηγέτες του «Συμμαχίας των Προθύμων» και εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησαν σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε περίπτωση εκεχειρίας με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για την ανάπτυξη πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης επί του εδάφους.

Η δέσμευση επισημοποιήθηκε την Τρίτη (6/1) στο Παρίσι με διακήρυξη προθέσεων που υπέγραψαν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το Euractiv, στη σύνοδο συμμετείχαν εκπρόσωποι από 35 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τις Ηνωμένες Πολιτείες εκπροσώπησαν ο απεσταλμένος της Ουάσινγκτον Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Μακρόν: Διαθέτουμε ουσιαστικές δεσμεύσεις, όχι μόνο λόγια

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε μια «σημαντική πρόοδο» σε συνέντευξη Τύπου μετά την υπογραφή της διακήρυξης προθέσεων μεταξύ Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ουκρανίας για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης σε ουκρανικό έδαφος.

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο συνασπισμός διαθέτει πλέον ουσιαστικά έγγραφα και όχι μόνο λόγια», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλωσορίζοντας το «συγκεκριμένο περιεχόμενο» που αποδεικνύει την αποφασιστικότητα να υπάρξει «πραγματική ασφάλεια».

Γουίτκοφ: Οι εγγυήσεις για την Ουκρανία έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί

Οι εγγυήσεις για τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, μετά την επίτευξη εκεχειρίας με τη Ρωσία, έχουν «σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ. Οι εγγυήσεις αυτές επιτρέπουν στους Ουκρανούς να γνωρίζουν ότι, όταν τελειώσει αυτή η σύγκρουση, «θα τελειώσει οριστικά», διαβεβαίωσε.

Σύμφωνα με σύμβουλο του Μεγάρου των Ηλυσίων, η Διακήρυξη του Παρισιού εγκρίθηκε από τα μέλη του Συνασπισμού και συζητήθηκε διεξοδικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο δεσμεύτηκαν να παράσχουν στην Ουκρανία έναν «προτεινόμενο, υπό αμερικανική ηγεσία, μηχανισμό παρακολούθησης και επαλήθευσης της εκεχειρίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνασπισμού των Προθύμων.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας της Γαλλίας, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, είχε συνομιλίες με τους Βρετανούς και Ουκρανούς ομολόγους του, καθώς και με τον διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, προκειμένου να εργαστούν πάνω στις λεπτομέρειες εφαρμογής των εγγυήσεων ασφαλείας που προτάθηκαν στο Παρίσι.

15.000 με 30.000 στρατιώτες στην Ουκανία – Τι προβλέπει το σχέδιο

Σύμφωνα με το Radio Free Europe, από 15.000 έως 30.000 δυτικοί στρατιώτες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν επί του εδάφους «για να υποστηρίξουν την ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και την αποτροπή». Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα παρείχαν το μεγαλύτερο μέρος των στρατευμάτων, ενώ η Τουρκία θα αναλάμβανε την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, «με την προτεινόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ».

Οι χώρες που υπέγραψαν τη Διακήρυξη του Παρισιού δεσμεύτηκαν επίσης να χρηματοδοτήσουν τον ουκρανικό στρατό, να συνεχίσουν τις παραδόσεις οπλισμού και να παράσχουν οικονομική βοήθεια στην κυβέρνηση του Κιέβου. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες συνεργασίες με τη βιομηχανική και τεχνολογική βάση άμυνας της Ουκρανίας.

Η ελληνική θέση

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν θα διαθέσει ελληνικά στρατεύματα για μία πιθανή ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία. Στάθηκε ωστόσο στην ανάγκη συνέχισης της στήριξης του ουκρανικού στρατού και παρέπεμψε σε ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από την Αθήνα.

Τι θα πράξει η Ρωσία;

Μέχρι το βράδυ της Τρίτης, η Ρωσία δεν είχε ακόμη απαντήσει στα συμπεράσματα της Διακήρυξης του Παρισιού. Η Μόσχα έχει μέχρι στιγμής αντιταχθεί σταθερά στην ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος.

Τέλος, υπενθυμίζεται ακόμη ότι τον Δεκέμβριο, οι Ευρωπαίοι κατέληξαν, έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις, σε συμφωνία για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στο Κίεβο για την περίοδο 2026–2027. Πριν από μία εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, που διαπραγματεύτηκαν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι, είναι «κατά 90% έτοιμη», αλλά παραμένει αδιέξοδο στα εδαφικά ζητήματα.

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