Παρουσία φον ντερ Λάιεν και ξένων ηγετών η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ

Με επίσημο χαρακτήρα και παρουσία υψηλόβαθμων Ευρωπαίων και διεθνών ηγετών πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στην Κύπρο η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκδήλωση διεξάγεται στην Κεντρική Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, με την Προέδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να ηγούνται των Ευρωπαίων αξιωματούχων που παρευρίσκονται.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν επίσης ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Τόνι Μέρφι, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η Πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου, ο Πρόεδρος του Ιράκ Αμπντούλ Λατίφ Ρασίντ, ο Πρόεδρος του Λιβάνου στρατηγός Ζοζέφ Αούν, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών Άχμεντ Αμπούλ Γέιτ και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας Χωρών του Κόλπου Τζάσιμ Μοχάμεντ Αλ-Μπουντάιουι.

Σε επίπεδο Υπουργών, συμμετέχουν αντιπροσωπείες από Μπαχρέιν, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ομιλίες και καλλιτεχνική παράσταση

Η τελετή έχει διπλή δομή: στο πρώτο μέρος θα γίνουν οι επίσημες ομιλίες, ενώ στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί μια πολυεπίπεδη καλλιτεχνική παράσταση, σε σκηνοθεσία του Κώστα Σιλβέστρου. Η παράσταση, με τίτλο «ΜΝΗΜΗ – ΠΑΡΟΝ – META», αναπτύσσεται σε τρεις πράξεις και συνδυάζει μουσική, χορό, θέατρο, εικόνα, ποίηση και ψηφιακές τεχνολογίες. Στόχος της είναι να αφηγηθεί την ιστορία της Κύπρου ανά τους αιώνες και να αναδείξει τον πολιτισμό της ως αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η τελετή μεταδίδεται ζωντανά από το ΡΙΚ1, το ΡΙΚ HD και το EBS.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα παραθέσει επίσημο δείπνο στους επικεφαλής των 14 επίσημων αντιπροσωπειών στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.

Δηλώσεις Χριστοδουλίδη

Σε δηλώσεις του χθες, Τρίτη, στην Πάφο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την τελετή ως «μια στιγμή υπερηφάνειας» για την Κύπρο. Τόνισε ότι οι προκλήσεις της Κυπριακής Προεδρίας είναι πολλές, αλλά εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα ότι «ως Κυπριακή Προεδρία θα ανταποκριθούμε σε αυτή τη θεσμική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Προγραμματισμένες συναντήσεις και επαφές

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, ο ΠτΔ θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον συντονισμό των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων του εξαμήνου και την ενίσχυση της συνοχής της ΕΕ, καθώς και με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, με επίκεντρο τη στήριξη της Ουκρανίας, τις προσπάθειες για ειρήνη και την προστασία της διεθνούς νομιμότητας.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, με στόχο τη συζήτηση για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την ενίσχυση των διαύλων συνεργασίας ΕΕ-Νότιας Γειτονίας, καθώς και με τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου.

Η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας σηματοδοτεί την επίσημη ανάληψη των ευρωπαϊκών θεσμικών καθηκόντων από την Κύπρο και αποτυπώνει την προσπάθεια της χώρας να αναδείξει τον ρόλο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή σκηνή μέσω διπλωματικών και πολιτιστικών δράσεων.