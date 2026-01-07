Βερολίνο: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση μετά τη μεγαλύτερη διακοπή ρεύματος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στο νοτιοδυτικό Βερολίνο την Τετάρτη (7/1), έπειτα από ύποπτη εμπρηστική επίθεση σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας από ακτιβιστές της αριστερής πτέρυγας, που προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη διακοπή στην πρωτεύουσα της Γερμανίας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Σήμερα είναι μια καλή μέρα για πολλούς ανθρώπους που επηρεάστηκαν και είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση από τις 3 Ιανουαρίου», δήλωσε ο δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ. Η επιχείρηση αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, η οποία ξεκίνησε στις 11 π.μ. (τοπική ώρα), ήταν μια πολύπλοκη και σταδιακή διαδικασία, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Reuters, μια πυρκαγιά νωρίς το πρωί του Σαββάτου κατέστρεψε έναν αγωγό καλωδίων πάνω από ένα κανάλι, διακόπτοντας την παροχή ηλεκτρικού σε περίπου 45.000 νοικοκυριά και περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις στα νοτιοδυτικά διαμερίσματα της πόλης, σε μια περίοδο παγετού.

Η ακροαριστερή ομάδα ακτιβιστών Volcano, η οποία το 2024 είχε δηλώσει υπεύθυνη για επίθεση σε έναν στύλο ηλεκτρικού κοντά στο εργοστάσιο της Tesla έξω από το Βερολίνο, ανέλαβε την ευθύνη για το περιστατικό.

Ο γερμανικός στρατός κλήθηκε να υποστηρίξει τους κατοίκους που αντιμετώπιζαν προβλήματα λόγω της διακοπής, η οποία επηρέασε επίσης τις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, τη θέρμανση και τα τρένα.

Οι παρατεταμένες επιπτώσεις έχουν οδηγήσει ορισμένους πολιτικούς να ζητούν περισσότερες επενδύσεις για την προστασία των υποδομών της πρωτεύουσας, ειδικά αφού η εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας προειδοποίησε για αυξανόμενους κινδύνους από ακροαριστερούς ακτιβιστές.