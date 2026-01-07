ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων διαψεύδει τα σενάρια στρατιωτικής επέμβασης στη Γροιλανδία

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε την Τετάρτη (7/1) ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ή συζήτηση περί αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στη Γροιλανδία, μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης βίας για την απόκτηση του νησιού από τη σύμμαχο Δανία.

«Δεν πιστεύω ότι τίθεται θέμα στρατιωτικής επέμβασης στη Γροιλανδία. Αυτό που εξετάζεται είναι διπλωματικές λύσεις», ανέφερε ο Τζόνσον, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε ο Τραμπ στη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Λευκού Οίκου -σύμφωνα με τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων και τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την απόκτηση του ημιαυτόνομου εδάφους της Δανίας- ως γενικές και θεωρητικές αναφορές, χωρίς συγκεκριμένο επιχειρησιακό περιεχόμενο.