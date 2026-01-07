ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων διαψεύδει τα σενάρια στρατιωτικής επέμβασης στη Γροιλανδία

«Δεν πιστεύω ότι τίθεται θέμα στρατιωτικής επέμβασης στη Γροιλανδία. Αυτό που εξετάζεται είναι διπλωματικές λύσεις», ανέφερε ο Τζόνσον, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε ο Τραμπ στη Βενεζουέλα.
Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Λευκού Οίκου -σύμφωνα με τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων και τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την απόκτηση του ημιαυτόνομου εδάφους της Δανίας- ως γενικές και θεωρητικές αναφορές, χωρίς συγκεκριμένο επιχειρησιακό περιεχόμενο.