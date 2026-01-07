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Κατάσχεση Marinera: «Ξεκάθαρη πράξη πειρατείας» βλέπει η Ρωσία και ζητά ταχεία επιστροφή των υπηκόων της
Ειδήσεις
18:33 - 07 Ιαν 2026

Κατάσχεση Marinera: «Ξεκάθαρη πράξη πειρατείας» βλέπει η Ρωσία και ζητά ταχεία επιστροφή των υπηκόων της 

Reporter.gr Newsroom
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O Ρώσος βουλευτής Αντρέι Κλίσας – ανώτατο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία» – χαρακτήρισε την Τετάρτη (7/1) ως «ξεκάθαρη πράξη πειρατείας» την κατάσχεση από τις ΗΠΑ του δεξαμενόπλοιου με ρωσική σημαία «Marinera», όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.  

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανέφερε ότι στις 24 Δεκεμβρίου 2025 το πλοίο «Marinera» έλαβε προσωρινή άδεια πλεύσης υπό τη σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, βάσει της ρωσικής νομοθεσίας και των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σήμερα περίπου στις 15:00 ώρα Μόσχας, σε ανοιχτή θάλασσα και εκτός των χωρικών υδάτων οποιουδήποτε κράτους, δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν στο πλοίο, με αποτέλεσμα να χαθεί η επικοινωνία μαζί του.

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, στα διεθνή ύδατα ισχύει η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να ασκεί βία κατά πλοίων που είναι νομίμως νηολογημένα στη δικαιοδοσία άλλων κρατών.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, από τη μεριά του, ανέφερε ότι «η Μόσχα παρακολουθεί στενά τις αναφορές σχετικά με την απόβαση των Αμερικανών στρατιωτικών στο ρωσικό πλοίο Marinera».

«Η Ρωσία απαιτεί από τις ΗΠΑ να εξασφαλίσουν ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση των Ρώσων πολιτών που βρίσκονται στο πλοίο Marinera και να σεβαστούν τα δικαιώματα και συμφέροντά τους. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να εμποδίζουν την ταχεία επιστροφή των Ρώσων που βρίσκονται στο πλοίο στην πατρίδα τους», σημείωσε ακόμη το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RT ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στο πετρελαιοφόρο από ελικόπτερο και δημοσίευσε εικόνα ελικοπτέρου να αιωρείται κοντά στο πλοίο, ενώ στη συνέχεια ήρθε η επίσημη ανακοίνωση από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία το πλοίο είναι πλέον σε καθεστώς κατάσχεσης.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ κατέλαβαν σήμερα και ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο, το «Sophia», στην Καραϊβική, εις βάρος του οποίου επίσης είχαν επιβληθεί κυρώσεις.

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