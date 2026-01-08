Η στρατηγική του Τραμπ για να επεκτείνει τις ΗΠΑ και οι κίνδυνοι που γεννά - Ανάλυση της Washington Post

Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να επεκτείνει την αμερικανική επικράτεια. Κατά καιρούς έμοιαζε να αστειεύεται όταν μιλούσε για την απόκτηση της Γροιλανδίας ή της Διώρυγας του Παναμά. Όμως αυτό συνέβαινε πριν ο Τραμπ διατάξει τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας και ανακοινώσει ότι οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» τη χώρα — γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα οι άλλες απειλές του να είναι σοβαρές.

Ο επόμενος στόχος είναι απ’ ό,τι φαίνεται η Γροιλανδία. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως», δήλωσε ο Τραμπ στο Atlantic.

Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν έχει αποκλείσει στρατιωτική δράση — εναντίον ενός συμμάχου μέχρι σήμερα — για να πάρει τον έλεγχο της περιοχής. Όπως είπε ο Τραμπ στο Κογκρέσο πέρυσι: «Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα την αποκτήσουμε».

Έχει επίσης προβλέψει ότι η κυβέρνηση της Κούβας θα είναι η επόμενη που θα πέσει και απείλησε τον πρόεδρο της Κολομβίας. Όλα αυτά μέσα στην ίδια εβδομάδα που οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, παραβίαζε τον αμερικανικό αποκλεισμό του πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Να τι μπορεί να κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη ρητορική περί επέκτασης της επικράτειας που ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Μπορεί να είναι απλώς μπλόφα

«Είναι ενθουσιασμένοι επειδή έχουν επιτυχίες», είπε ο Σαϊκρίσνα Πρακάς, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια που μελετά την εκτελεστική εξουσία. Έχει γράψει βιβλία για τις σύγχρονες προεδρίες και συνέκρινε αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση του Τζορτζ Ου. Μπους μετά την πτώση της ιρακινής κυβέρνησης, όταν υπήρχαν συζητήσεις για την ανατροπή κυβερνήσεων στη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.

«Κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει στρατιωτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μέλλον της Γροιλανδίας», δήλωσε στο CNN αυτή την εβδομάδα ο Στίβεν Μίλερ, κορυφαίος συνεργάτης του Τραμπ και αρχιτέκτονας της επίθεσης κατά της Βενεζουέλας. Η σύζυγός του ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα μια εικόνα της Γροιλανδίας καλυμμένης με την αμερικανική σημαία και τη λέξη «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Όμως αξιωματούχοι της Δανίας και της Γροιλανδίας δηλώνουν ότι η περιοχή δεν είναι προς πώληση. Έχουν χαρακτηρίσει την ιδέα «φαντασίωση» και προειδοποίησαν ότι μια απόπειρα προσάρτησης θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, της συμμαχίας δεκαετιών των βορειοαμερικανικών χωρών.

Ακόμη και αρκετοί Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

«Αυτό είναι πραγματικά ανόητο», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ο βουλευτής Ντον Μπέικον, Ρεπουμπλικανός από τη Νεμπράσκα που αποχωρεί από το Κογκρέσο. «Η Γροιλανδία και η Δανία είναι σύμμαχοί μας. Δεν υπάρχει κανένα όφελος στο να υποτιμούμε τους φίλους μας. Αντίθετα, δημιουργούνται πληγές που θα χρειαστούν χρόνο για να επουλωθούν».

«Όχι», απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον (Ρεπουμπλικανός–Λουιζιάνα), όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αυτή την εβδομάδα αν θα ένιωθε άνετα με στρατιωτική δράση στη Γροιλανδία. «Δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλο».

Όμως η Γροιλανδία είναι αρκετά στρατηγική

Σύμφωνα με την Washington Post, δεν είναι σαφές τι θέλει ο Τραμπ από τον Καναδά, για τον οποίο έχει μιλήσει ως πιθανή 51η πολιτεία. Έχει επίσης διατυπώσει ψευδείς ισχυρισμούς για τους δεσμούς της Κίνας με τη Διώρυγα του Παναμά, μια περιοχή που έχει πει ότι θέλει να πάρει. Και ο ίδιος και οι συνεργάτες του έχουν δώσει μεταβαλλόμενες εξηγήσεις για τις κινήσεις κατά της Βενεζουέλας.

Όμως, από καθαρά τακτική σκοπιά, ορισμένοι ειδικοί λένε ότι η προσθήκη της Γροιλανδίας έχει περισσότερο νόημα από τις άλλες περιπτώσεις. Είναι το μεγαλύτερο νησί στον κόσμο και βρίσκεται ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τη Ρωσία. Αποτελεί κρίσιμο σημείο για τη ναυσιπλοΐα σημαντικών θαλάσσιων οδών και για την αντιμετώπιση επιθετικών δυνάμεων στην άλλη πλευρά του κόσμου. Η Γροιλανδία διαθέτει επίσης ορυκτά που γίνονται ευκολότερα προσβάσιμα καθώς η Αρκτική θερμαίνεται και οι πάγοι λιώνουν ταχύτερα.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη στρατιωτική βάση εκεί και μια μακροχρόνια συνθήκη με τη Δανία που επιτρέπει την επέκτασή της, αν χρειαστεί.

«Νομίζω ότι έχει αυτή την ιδέα πως η Γροιλανδία έχει όλα αυτά τα ορυκτά και ότι απλώς θα τα πάρει», δήλωσε ο Γουίλιαμ Άλαν Ράινς, ειδικός στο εμπόριο και σύμβουλος του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών. «Είναι άνθρωπος των ακινήτων. Του αρέσει η ιδιοκτησία, του αρέσει να κατέχει πράγματα, και αυτό είναι μέρος αυτής της νοοτροπίας».

Ο Τραμπ επιλέγει “εύκολους” στόχους στο δυτικό ημισφαίριο

Η διοίκηση της Βενεζουέλας — μιας χώρας διπλάσιας σε μέγεθος από το Ιράκ — δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν πράγματι κάτι τέτοιο.

Όμως στρατιωτικά, οι ΗΠΑ υπερέχουν κατά πολύ της Βενεζουέλας και των άλλων χωρών που εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ.

«Του Τραμπ δεν του αρέσουν οι μεγάλοι, τρομακτικοί πόλεμοι, οπότε δεν θέλουμε να τα βάλουμε με κάποιον στο μέγεθός μας», είπε η Ρόζα Μπρουκς, ειδικός στην εθνική ασφάλεια στο Νομικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Τζορτζτάουν. «Αλλά αν μπορούμε να βρούμε έναν “καλό” αντίπαλο που δεν μπορεί να αντεπιτεθεί αποτελεσματικά, αυτό μας κάνει να φαινόμαστε σκληροί».

Ο Τραμπ φαίνεται επίσης να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε εδάφη του δυτικού ημισφαιρίου. Ο ίδιος και οι σύμμαχοί του υποστηρίζουν ότι αυτό συνάδει με το δόγμα “Πρώτα η Αμερική”, εξασφαλίζοντας κυριαρχία πάνω στους γείτονές της.

Οι ειδικοί λένε ότι η εξωτερική πολιτική του Τραμπ θυμίζει εποχές όπου οι υπερδυνάμεις καταβρόχθιζαν γη και ισχύ στην περιοχή τους.

«Μοιάζει σαν να επιστρέφουμε στον 18ο και τον 19ο αιώνα», είπε η Φιόνα Χιλ, ειδικός στο Ινστιτούτο Brookings και κορυφαία σύμβουλος του Τραμπ για τη Ρωσία στην πρώτη του θητεία, σε συνέντευξή της στην Washington Post. «Αν έχεις υιοθετήσει την ιδέα του ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και ότι η Ρωσία είναι μια ακόμη μεγάλη δύναμη που αναπόφευκτα θα κυριαρχήσει στην περιοχή της, όπως ακριβώς η Κίνα στη δική της, τότε αυτό είναι το λογικό συμπέρασμα».

Οι επικριτές του Τραμπ προειδοποιούν ότι ο εγγενής κίνδυνος αυτής της προσέγγισης είναι να απελευθερώσει μια Κίνα που μπορεί να καταλάβει την Ταϊβάν ή μια Ρωσία που θα νιώσει ενθαρρυμένη να πάρει την Ουκρανία.

«Δίνει στους άλλους το άνοιγμα να κάνουν το ίδιο, σε περιοχές και με τρόπους που δεν μας αρέσουν, και αυτό είναι που οδηγεί στη σύγκρουση», είπε ο Ράινς. «Αν ο Τραμπ ουσιαστικά λέει στον κόσμο “θέλω τη Γροιλανδία, άρα την παίρνω”, ποια είναι η ηθική μας αυθεντία όταν λέμε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στην Ουκρανία ή στον Σι Τζινπίνγκ ότι δεν μπορεί να το κάνει στην Ταϊβάν;»